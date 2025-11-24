https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/suriye-suudi-arabistandan-yardim-olarak-bir-milyon-varil-daha-ham-petrol-aldi-1101253722.html
Suriye, Suudi Arabistan'dan yardım olarak bir milyon varil daha ham petrol aldı
Suriye, Suudi Arabistan'dan yardım olarak bir milyon varil daha ham petrol aldı
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan, Temmuz ayında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Suriye’ye sağladığı enerji desteği çerçevesinde ikinci ve son ham petrol sevkiyatını... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T23:22+0300
2025-11-24T23:22+0300
2025-11-24T23:22+0300
dünya
suriye
suudi arabistan
riyad
sana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_0:51:664:425_1920x0_80_0_0_0a917d92de1b9de70b4d80f389a6f383.png
Suriye devlet haber ajansı SANA, Suudi Arabistan’dan Suriye’nin Baniyas limanına yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıyan sevkiyatın ulaştığını bildirdi.SANA’nın aktardığı bilgiye göre, Suudi Arabistan’ın Suriye'nin enerji sektörünü desteklemek amacıyla sağladığı yardım çerçevesinde Reliable Warrior adlı Suudi petrol tankeri, Şam’a ikinci ve son ham petrol teslimatını gerçekleştirdi.Temmuz ayında Suriye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Riyad’ın Şam’a toplam 1.65 milyon varil ham petrol tedarik etmesi kararlaştırılmıştı. Anlaşma kapsamındaki ilk sevkiyat olan 90 bin tonluk ham petrol 17 Kasım’da Baniyas limanına ulaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/abdvenezuella-hattinda-gerilim-tirmaniyor-karayipler-uzerinde-b-52-hareketliligi-1101253583.html
suriye
suudi arabistan
riyad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_17:0:649:474_1920x0_80_0_0_da1192d4f1ebd93bec9bcbeb29db7aa7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, suudi arabistan, riyad, sana
suriye, suudi arabistan, riyad, sana
Suriye, Suudi Arabistan'dan yardım olarak bir milyon varil daha ham petrol aldı
Suudi Arabistan, Temmuz ayında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Suriye’ye sağladığı enerji desteği çerçevesinde ikinci ve son ham petrol sevkiyatını Baniyas limanına ulaştırdı.
Suriye devlet haber ajansı SANA, Suudi Arabistan’dan Suriye’nin Baniyas limanına yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıyan sevkiyatın ulaştığını bildirdi.
SANA’nın aktardığı bilgiye göre, Suudi Arabistan’ın Suriye'nin enerji sektörünü desteklemek amacıyla sağladığı yardım çerçevesinde Reliable Warrior adlı Suudi petrol tankeri, Şam’a ikinci ve son ham petrol teslimatını gerçekleştirdi.
Temmuz ayında Suriye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Riyad’ın Şam’a toplam 1.65 milyon varil ham petrol tedarik etmesi kararlaştırılmıştı. Anlaşma kapsamındaki ilk sevkiyat olan 90 bin tonluk ham petrol 17 Kasım’da Baniyas limanına ulaşmıştı.