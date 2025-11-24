https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/suriye-suudi-arabistandan-yardim-olarak-bir-milyon-varil-daha-ham-petrol-aldi-1101253722.html

Suriye, Suudi Arabistan'dan yardım olarak bir milyon varil daha ham petrol aldı

Suriye, Suudi Arabistan'dan yardım olarak bir milyon varil daha ham petrol aldı

24.11.2025

Suriye devlet haber ajansı SANA, Suudi Arabistan’dan Suriye’nin Baniyas limanına yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıyan sevkiyatın ulaştığını bildirdi.SANA’nın aktardığı bilgiye göre, Suudi Arabistan’ın Suriye'nin enerji sektörünü desteklemek amacıyla sağladığı yardım çerçevesinde Reliable Warrior adlı Suudi petrol tankeri, Şam’a ikinci ve son ham petrol teslimatını gerçekleştirdi.Temmuz ayında Suriye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Riyad’ın Şam’a toplam 1.65 milyon varil ham petrol tedarik etmesi kararlaştırılmıştı. Anlaşma kapsamındaki ilk sevkiyat olan 90 bin tonluk ham petrol 17 Kasım’da Baniyas limanına ulaşmıştı.

