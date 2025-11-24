https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/rusya-bogazdaki-tarihi-yali-uzerinde-hak-sahibi-oldugunu-bir-kez-daha-mahkemede-ispatlamaya-hazir-1101251262.html
Rusya, Boğaz'daki tarihi yalı üzerinde hak sahibi olduğunu bir kez daha mahkemede ispatlamaya hazır
Rusya, Boğaz'daki tarihi yalı üzerinde hak sahibi olduğunu bir kez daha mahkemede ispatlamaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya, ilk duruşması 9 Aralık'ta görülecek sıradaki davanın yaklaşık 20 yıldır devam eden anlaşmazlığa son vermesini ve Tarabya’da boğazın kıyısında yer alan... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T20:29+0300
2025-11-24T20:29+0300
2025-11-24T20:29+0300
dünya
rusya
i̇stanbul boğazı
boğaz
tarabya
yalı
mahkeme
osmanlı
i̇stanbul asliye hukuk mahkemesi
i̇stanbul bölge adliye mahkemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101246760_0:27:747:447_1920x0_80_0_0_2d95e00dda33a1195ad588492851e306.png
Rusya’nın yurtdışındaki devlet varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost Devlet Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Antonov, Rus basınına açıklamasında 9 Aralık’ta yapılacak plan duruşmada olayların tam ve objektif bir tablosunun ortaya konulması amacıyla tüm tarihi belgelerin, diplomatik yazışmaların ve kayıtların dikkate alınarak davanın yeniden ele alınacağını belirtti.Antonov, “Tarabya’daki yalı davası, sadece Boğaz'daki tek bir mülkün mülkiyet hakkı ile sınırlı olmayıp, Osmanlı döneminden günümüze miras kalan diplomatik mülklerin hukuki statüsünün yanı sıra miras hukuku ve eyaletler arası gayrimenkul işlemleri konularını da açıklığa kavuşturan emsal teşkil edecek bir dava olarak değerlendirilmektedir” açıklamasında bulundu.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Kasım tarihinde Sabah gazetesine, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki villayı Çarlık Rusyası diplomatlarından Nikolay Sveçin'in mirasçılarına bırakılmasına hükmettiği iddiasını içeren haberi geri çekmesi çağrısında bulunmuştu.Avukatların konuya ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada, gazetenin ilgili haberde daha önce bozulmuş bir mahkeme kararına atıfta bulunduğunu, ilamın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 26 Eylül tarihli kararıyla bozulduğunu ve davanın yeniden görülmesine hükmedildiğini açıkladı.Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Dava İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gönderildiğinde mahkeme, duruşma tarihi belirleyerek tarafları duruşmaya çağırdı ve eksik bilgilerin toplanması için süre verdi. Davasının ilk duruşması 9 Aralık'ta yapılacak” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/istanbul-bogazi-cift-yonlu-gemi-trafigine-kapatildi-1095883851.html
rusya
i̇stanbul boğazı
boğaz
tarabya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101246760_56:0:689:475_1920x0_80_0_0_27e77193843586e4a2a3f2e1bb42a852.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, i̇stanbul boğazı, boğaz, tarabya, yalı, mahkeme, osmanlı, i̇stanbul asliye hukuk mahkemesi, i̇stanbul bölge adliye mahkemesi
rusya, i̇stanbul boğazı, boğaz, tarabya, yalı, mahkeme, osmanlı, i̇stanbul asliye hukuk mahkemesi, i̇stanbul bölge adliye mahkemesi
Rusya, Boğaz'daki tarihi yalı üzerinde hak sahibi olduğunu bir kez daha mahkemede ispatlamaya hazır
Rusya, ilk duruşması 9 Aralık'ta görülecek sıradaki davanın yaklaşık 20 yıldır devam eden anlaşmazlığa son vermesini ve Tarabya’da boğazın kıyısında yer alan yalı üzerindeki haklarının nihayet teyit edilmesini umuyor.
Rusya’nın yurtdışındaki devlet varlıklarını yöneten Goszagransobstvennost Devlet Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Antonov, Rus basınına açıklamasında 9 Aralık’ta yapılacak plan duruşmada olayların tam ve objektif bir tablosunun ortaya konulması amacıyla tüm tarihi belgelerin, diplomatik yazışmaların ve kayıtların dikkate alınarak davanın yeniden ele alınacağını belirtti.
Antonov, “Tarabya’daki yalı davası, sadece Boğaz'daki tek bir mülkün mülkiyet hakkı ile sınırlı olmayıp, Osmanlı döneminden günümüze miras kalan diplomatik mülklerin hukuki statüsünün yanı sıra miras hukuku ve eyaletler arası gayrimenkul işlemleri konularını da açıklığa kavuşturan emsal teşkil edecek bir dava olarak değerlendirilmektedir” açıklamasında bulundu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Kasım tarihinde Sabah gazetesine, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki villayı Çarlık Rusyası diplomatlarından Nikolay Sveçin'in mirasçılarına bırakılmasına hükmettiği iddiasını içeren haberi geri çekmesi çağrısında bulunmuştu.
Avukatların konuya ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada, gazetenin ilgili haberde daha önce bozulmuş bir mahkeme kararına atıfta bulunduğunu, ilamın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin 26 Eylül tarihli kararıyla bozulduğunu ve davanın yeniden görülmesine hükmedildiğini açıkladı.
Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Dava İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gönderildiğinde mahkeme, duruşma tarihi belirleyerek tarafları duruşmaya çağırdı ve eksik bilgilerin toplanması için süre verdi. Davasının ilk duruşması 9 Aralık'ta yapılacak” denildi.