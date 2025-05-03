https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/istanbul-bogazi-cift-yonlu-gemi-trafigine-kapatildi-1095883851.html
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T09:12+0300
2025-05-03T09:12+0300
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i̇stanbul
boğaz
gemi
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İstanbul Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/meteorolojiden-bircok-kente-saatli-uyari-yagis-kuvvetli-olacak-1095881516.html
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i̇stanbul, boğaz, gemi
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı, sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" açıklamasını yaptı.