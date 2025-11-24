https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/polonyada-demiryolu-sabotaji-bir-ukraynali-gozaltina-alindi-1101241400.html
Polonya'da demiryolu sabotajı: Bir Ukraynalı gözaltına alındı
Polonya’da demiryolu sabotajı: Bir Ukraynalı gözaltına alındı
Polonya'da, demiryolu hattına yönelik bombalı saldırıya karıştığı şüphesiyle bir Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi. 24.11.2025
Polonya ve Ukrayna arasındaki demiryolu hattında, 16 Kasım’da meydana gelen patlama ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Polonya Ulusal Savcılığı, olayla ilgili olarak bir Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.Savcılığın açıklamasında, Vladimir B. isimli şahsa, 15-16 Kasım tarihleri arasında demiryolu altyapısına yönelik sabotaj eylemlerine yardım ve yataklık etme suçlamasının yöneltildiği bildirilirken, “Soruşturma bulgularına göre B., bölgenin keşfi ve ilerideki eylemlerin hazırlanması konusunda doğrudan faillere yardımcı oldu” ifadesi yer aldı.Savcılığın talebi üzerine mahkeme, Vladimir B. hakkında geçici tutuklama kararı verdi.Ne oldu?Polonya polisi, ülkenin Mazowieckie bölgesinde, Ukrayna'ya giden bir demiryolu hattında hasar olduğunu bildirmişti. Başbakan Donald Tusk, 17 Kasım’daki açıklamasında, hasarın patlama nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı. Daha sonra soruşturma yürüten yetkililer, demiryolu sabotajını iki Ukrayna vatandaşının gerçekleştirdiğini bildirmişti. Faillerin Belarus’a kaçtığı öne sürülmüştü. Söz konusu Ukrayna vatandaşlarının Rusya’yla işbirliği yaptığını iddia eden Tusk, bu iddiaya hiçbir delil sunmamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya'daki demiryoluna düzenlenen sabotajda Ukraynalıların yer almasının dikkat çekici olduğunu söylemişti. Polonya’nın her fırsatta Rusya’yı hibrit savaş yürütmekle suçladığını anımsatan Peskov, bu sefer de Moskova’nın demiryollarına sabotaj yapmakla suçlanmamasının tuhaf olacağını kaydetmişti.
