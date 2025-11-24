https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/peskov-putin-ve-erdoganin-gunun-ikinci-yarisinda-konusmasi-bekleniyor-1101237207.html

Peskov: Cenevre'deki Ukrayna toplantısıyla ilgili bilgi almadık

Peskov: Cenevre'deki Ukrayna toplantısıyla ilgili bilgi almadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen telefon görüşmesinin günün ikinci yarısında planlandığını belirtti.Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesi günün ikinci yarısının başında planlandı" dedi.'ABD'nin Ukrayna planını medya üzerinden tartışmak istemiyoruz'ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilcilerin dün Cenevre'de Başkan Donald Trump'ın Ukrayna barış planını görüşmek üzere yaptıkları toplantıyla ilgili sorular da alan Peskov, Moskova'ya müzakerelerin sonucuyla ilgili bilgi verilmediğini, bu temaslar sırasında nasıl bir metin oluşturulduğunu bilmediklerini söyledi.Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın ABD'nin Ukrayna planını medya üzerinden tartışmak istemediğini, bunun imkansız ve yanlış olduğunu da vurguladı.Bu hafta ABD tarafıyla Ukrayna konusunda bir görüşme yapılmasının planlanmadığını bildiren Peskov, Rusya'nın ABD'yle temaslara açık olduğunu mesajını da verdi.

