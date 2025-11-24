https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/peskov-putin-ve-erdoganin-gunun-ikinci-yarisinda-konusmasi-bekleniyor-1101237207.html
Peskov: Cenevre'deki Ukrayna toplantısıyla ilgili bilgi almadık
Peskov: Cenevre'deki Ukrayna toplantısıyla ilgili bilgi almadık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu, Rus lider Putin'le yapacakları telefon görüşmesinin zamanlaması hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Peskov, Cenevre'de... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T12:38+0300
2025-11-24T12:38+0300
2025-11-24T13:03+0300
dünya
kremlin
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098981370_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_8b35aa1a1c4c8ea19a7d6a431a14111a.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen telefon görüşmesinin günün ikinci yarısında planlandığını belirtti.Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesi günün ikinci yarısının başında planlandı" dedi.'ABD'nin Ukrayna planını medya üzerinden tartışmak istemiyoruz'ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilcilerin dün Cenevre'de Başkan Donald Trump'ın Ukrayna barış planını görüşmek üzere yaptıkları toplantıyla ilgili sorular da alan Peskov, Moskova'ya müzakerelerin sonucuyla ilgili bilgi verilmediğini, bu temaslar sırasında nasıl bir metin oluşturulduğunu bilmediklerini söyledi.Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın ABD'nin Ukrayna planını medya üzerinden tartışmak istemediğini, bunun imkansız ve yanlış olduğunu da vurguladı.Bu hafta ABD tarafıyla Ukrayna konusunda bir görüşme yapılmasının planlanmadığını bildiren Peskov, Rusya'nın ABD'yle temaslara açık olduğunu mesajını da verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fransa-ordusunda-tarihi-adim-macron-gonullu-askerlik-kararini-birkac-gun-icinde-aciklayabilir-1101233135.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098981370_100:0:2771:2003_1920x0_80_0_0_b879f82c234365d2062ae3caf7d8a905.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi
kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi
Peskov: Cenevre'deki Ukrayna toplantısıyla ilgili bilgi almadık
12:38 24.11.2025 (güncellendi: 13:03 24.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün duyurduğu, Rus lider Putin'le yapacakları telefon görüşmesinin zamanlaması hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Peskov, Cenevre'de yapılan Ukrayna toplantısına ilişkin soruları da yanıtladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında beklenen telefon görüşmesinin günün ikinci yarısında planlandığını belirtti.
Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Putin ve Erdoğan'ın telefon görüşmesi günün ikinci yarısının başında planlandı" dedi.
'ABD'nin Ukrayna planını medya üzerinden tartışmak istemiyoruz'
ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilcilerin dün Cenevre'de Başkan Donald Trump'ın Ukrayna barış planını görüşmek üzere yaptıkları toplantıyla ilgili sorular da alan Peskov, Moskova'ya müzakerelerin sonucuyla ilgili bilgi verilmediğini, bu temaslar sırasında nasıl bir metin oluşturulduğunu bilmediklerini söyledi.
Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın ABD'nin Ukrayna planını medya üzerinden tartışmak istemediğini, bunun imkansız ve yanlış olduğunu da vurguladı.
Bu hafta ABD tarafıyla Ukrayna konusunda bir görüşme yapılmasının planlanmadığını bildiren Peskov, Rusya'nın ABD'yle temaslara açık olduğunu mesajını da verdi.