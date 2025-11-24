https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fransa-ordusunda-tarihi-adim-macron-gonullu-askerlik-kararini-birkac-gun-icinde-aciklayabilir-1101233135.html

Fransa ordusunda tarihi adım: 'Macron gönüllü askerlik kararını birkaç gün içinde açıklayabilir'

Avrupa sınırlarındaki gerilimin arttığı bir dönemde Fransa, ulusal güvenlik politikalarında tarihi bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. 24.11.2025, Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'da artan savaş söylemleri nedeniyle üzerinde çalıştığı 10 ay süreli, ücretli ve gönüllü askerlik hizmetine ilişkin kararını birkaç gün içinde kamuoyuna duyurabilir.Le Figaro gazetesinin haberine göre Macron, konuya ilişkin kararını 27 Kasım'da düzenleyeceği toplantıyla açıklamaya hazırlanıyor.Fransa'nın 1997 yılında kaldırdığı zorunlu askerlik uygulamasının yerini alacak yeni öneri, gönüllülük esasına dayalı bir sistemi öngörüyor. Yaklaşık 10 ay sürecek olan bu hizmet, gençlerin orduya dahil olmasını amaçlıyor. Yeni sistemle birlikte yılda 10 bin ila 50 bin gencin orduya katılması öngörülüyor.Fransa'nın 2025 Ulusal Strateji Raporu'na göre halihazırda Fransa ordusunda 200 bin muvazzaf personel ve 47 bin yedek asker bulunurken 2030 yılında bu sayıların sırasıyla 210 bin ve 80 bine çıkarılması hedefleniyor.Yeni sistemle ulusal birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi ve kriz dönemlerinde hızlı bir şekilde mobilize edilebilecek insan kaynağının oluşturulması da amaçlanıyor.

