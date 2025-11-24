Pakistan'da intihar saldırısı: Güvenlik güçleri karargahı hedef alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/pakistanda-intihar-saldirisi-guvenlik-gucleri-karargahi-hedef-alindi-1101236298.html
Pakistan'ın Peşaver kentinde Federal Jandarma karargahına düzenlenen intihar saldırılarında 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Peşaver kentinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar artıyor. Kentin polis şefi Saeed Ahmad'ın aktardığına göre, iki intihar bombacısı Federal jandarma eyalet karargahını hedef aldı.Saldırganlardan birinin karargahın ana girişinde kendini patlattığı, ikincisinin ise personel tarafından otopark bölgesi yakınında vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ahmad, "Teröristler yaya olarak saldırdı ve geçit alanına ulaşamadı. Kuvvetlerimizin zamanlı müdahalesi daha büyük bir trajediyi önledi" açıklamasını yaptı. Saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.Bölgesel gerilimler arka plandaOlayın hemen ardından herhangi bir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmezken, benzer saldırıların faili olarak Pakistan Taliban'ı (TTP) işaret ediliyor. Bu saldırı, başkent İslamabad'da bir mahkeme binası önünde 12 kişinin öldüğü intihar saldırısından sadece iki hafta sonra gerçekleşti.Son dönemdeki saldırılar, Pakistan ile Afganistan'daki Taliban yönetimi arasındaki ilişkileri gerdi. Pakistan, Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden bu yana TTP'nin Afganistan topraklarında serbestçe faaliyet gösterdiğini iddia ediyor. İki ülke arasındaki gerilim, Katar'ın aracılık ettiği 19 Ekim'deki ateşkese rağmen devam ediyor.
Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Peşaver kentinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar artıyor. Kentin polis şefi Saeed Ahmad'ın aktardığına göre, iki intihar bombacısı Federal jandarma eyalet karargahını hedef aldı.
Saldırganlardan birinin karargahın ana girişinde kendini patlattığı, ikincisinin ise personel tarafından otopark bölgesi yakınında vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ahmad, "Teröristler yaya olarak saldırdı ve geçit alanına ulaşamadı. Kuvvetlerimizin zamanlı müdahalesi daha büyük bir trajediyi önledi" açıklamasını yaptı. Saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.
Bölgesel gerilimler arka planda
Olayın hemen ardından herhangi bir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmezken, benzer saldırıların faili olarak Pakistan Taliban'ı (TTP) işaret ediliyor. Bu saldırı, başkent İslamabad'da bir mahkeme binası önünde 12 kişinin öldüğü intihar saldırısından sadece iki hafta sonra gerçekleşti.
Son dönemdeki saldırılar, Pakistan ile Afganistan'daki Taliban yönetimi arasındaki ilişkileri gerdi. Pakistan, Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden bu yana TTP'nin Afganistan topraklarında serbestçe faaliyet gösterdiğini iddia ediyor. İki ülke arasındaki gerilim, Katar'ın aracılık ettiği 19 Ekim'deki ateşkese rağmen devam ediyor.