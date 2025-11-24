Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/pakistanda-intihar-saldirisi-guvenlik-gucleri-karargahi-hedef-alindi-1101236298.html
Pakistan'da intihar saldırısı: Güvenlik güçleri karargahı hedef alındı
Pakistan'da intihar saldırısı: Güvenlik güçleri karargahı hedef alındı
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın Peşaver kentinde Federal Jandarma karargahına düzenlenen intihar saldırılarında 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T18:07+0300
2025-11-24T18:07+0300
dünya
pakistan
afganistan
peşaver
pakistan talibanı
intihar saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100897966_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_97d06af22807012bee830e0f38beb3a6.jpg
Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Peşaver kentinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar artıyor. Kentin polis şefi Saeed Ahmad'ın aktardığına göre, iki intihar bombacısı Federal jandarma eyalet karargahını hedef aldı.Saldırganlardan birinin karargahın ana girişinde kendini patlattığı, ikincisinin ise personel tarafından otopark bölgesi yakınında vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ahmad, "Teröristler yaya olarak saldırdı ve geçit alanına ulaşamadı. Kuvvetlerimizin zamanlı müdahalesi daha büyük bir trajediyi önledi" açıklamasını yaptı. Saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.Bölgesel gerilimler arka plandaOlayın hemen ardından herhangi bir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmezken, benzer saldırıların faili olarak Pakistan Taliban'ı (TTP) işaret ediliyor. Bu saldırı, başkent İslamabad'da bir mahkeme binası önünde 12 kişinin öldüğü intihar saldırısından sadece iki hafta sonra gerçekleşti.Son dönemdeki saldırılar, Pakistan ile Afganistan'daki Taliban yönetimi arasındaki ilişkileri gerdi. Pakistan, Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden bu yana TTP'nin Afganistan topraklarında serbestçe faaliyet gösterdiğini iddia ediyor. İki ülke arasındaki gerilim, Katar'ın aracılık ettiği 19 Ekim'deki ateşkese rağmen devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/hindistan-ve-pakistan-patlamalar-sonrasi-sorusturma-baslatti-1100938342.html
pakistan
afganistan
peşaver
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100897966_55:0:966:683_1920x0_80_0_0_01a4f06c09003656c50af895402c4172.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pakistan, afganistan, peşaver, pakistan talibanı, intihar saldırısı
pakistan, afganistan, peşaver, pakistan talibanı, intihar saldırısı

Pakistan'da intihar saldırısı: Güvenlik güçleri karargahı hedef alındı

18:07 24.11.2025
© AP Photo / Ahsan ShahzadPakistani investigators examine a damage car at the site of a suicide bombing outside the gates
Pakistani investigators examine a damage car at the site of a suicide bombing outside the gates - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Ahsan Shahzad
Abone ol
Pakistan'ın Peşaver kentinde Federal Jandarma karargahına düzenlenen intihar saldırılarında 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Peşaver kentinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar artıyor. Kentin polis şefi Saeed Ahmad'ın aktardığına göre, iki intihar bombacısı Federal jandarma eyalet karargahını hedef aldı.
Saldırganlardan birinin karargahın ana girişinde kendini patlattığı, ikincisinin ise personel tarafından otopark bölgesi yakınında vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ahmad, "Teröristler yaya olarak saldırdı ve geçit alanına ulaşamadı. Kuvvetlerimizin zamanlı müdahalesi daha büyük bir trajediyi önledi" açıklamasını yaptı. Saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

Bölgesel gerilimler arka planda

Olayın hemen ardından herhangi bir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmezken, benzer saldırıların faili olarak Pakistan Taliban'ı (TTP) işaret ediliyor. Bu saldırı, başkent İslamabad'da bir mahkeme binası önünde 12 kişinin öldüğü intihar saldırısından sadece iki hafta sonra gerçekleşti.
Son dönemdeki saldırılar, Pakistan ile Afganistan'daki Taliban yönetimi arasındaki ilişkileri gerdi. Pakistan, Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden bu yana TTP'nin Afganistan topraklarında serbestçe faaliyet gösterdiğini iddia ediyor. İki ülke arasındaki gerilim, Katar'ın aracılık ettiği 19 Ekim'deki ateşkese rağmen devam ediyor.
Yeni Delhi'deki patlamadan ilk görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
DÜNYA
Hindistan ve Pakistan, patlamalar sonrası soruşturma başlattı
12 Kasım, 16:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала