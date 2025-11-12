https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/hindistan-ve-pakistan-patlamalar-sonrasi-sorusturma-baslatti-1100938342.html
Hindistan ve Pakistan, patlamalar sonrası soruşturma başlattı
Hindistan ve Pakistan, patlamalar sonrası soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşanan ölümcül saldırılar iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi.
2025-11-12T16:47+0300
2025-11-12T16:47+0300
2025-11-12T16:47+0300
dünya
pakistan
hindistan
bombalı saldırı
patlama
i̇slamabad
yeni delhi
asya & pasifik
delhi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869189_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_8f82c9bf234fe27cc2f04a5bf63abbac.jpg
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de tarihi Kızıl Kale yakınlarında pazartesi günü meydana gelen araç patlamasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı. Patlamanın ardından Delhi polisi, olayla ilgili olarak ‘terörle mücadele yasası’ olarak bilinen UAPA’yı devreye soktu ve soruşturma başlattı.Pakistan patlaması ve suçlamalarPakistan’ın başkenti İslamabad’da ise salı günü bir adliye kompleksinin girişinde düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Olay yeri incelemeleri sürerken, Pakistan yönetimi saldırının arkasında 'Hint bağlantılı unsurların' olduğunu söyledi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının, "Afganistan'daki Hindistan destekli grupların saldırılarının devamı olduğunu" savundu.Şerif, "Hindistan'ın, bölgede terörizmi destekleme politikasını durdurması" gerektiğini söyledi.Hindistan: Asılsız ve gerçek dışıHindistan Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaları ‘asılsız’ ve ‘gerçek dışı’ olarak nitelendirerek reddetti. Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, "Pakistan kendi iç krizlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor" dedi.Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, İslamabad’daki mahkemeler geçici olarak kapatıldı.Gerilimin tekrar tırmanması korkusuHer iki ülkede de soruşturmalar devam ederken, Hindistan, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Keşmir bölgesiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Polis, Keşmir’in Pulvama bölgesinde beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Uzmanlar, saldırıların Güney Asya’da gerilimi yeniden tırmandırabileceğinden korkuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/son-dakika-haberler-pakistanda-mahkeme-binasi-disinda-patlama-yaralilar-var-1100888641.html
pakistan
hindistan
i̇slamabad
yeni delhi
delhi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100869189_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_9afe3cffc71d305fed7d3427d181a89e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan, pakistan, patlamalar, soruşturma, islamabad, yeni delhi, haberler, soruşturma
hindistan, pakistan, patlamalar, soruşturma, islamabad, yeni delhi, haberler, soruşturma
Hindistan ve Pakistan, patlamalar sonrası soruşturma başlattı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşanan ölümcül saldırılar iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de tarihi Kızıl Kale yakınlarında pazartesi günü meydana gelen araç patlamasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.
Patlamanın ardından Delhi polisi, olayla ilgili olarak ‘terörle mücadele yasası’ olarak bilinen UAPA’yı devreye soktu ve soruşturma başlattı.
Pakistan patlaması ve suçlamalar
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ise salı günü bir adliye kompleksinin girişinde düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Olay yeri incelemeleri sürerken, Pakistan yönetimi saldırının arkasında 'Hint bağlantılı unsurların' olduğunu söyledi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının, "Afganistan'daki Hindistan destekli grupların saldırılarının devamı olduğunu" savundu.
Şerif, "Hindistan'ın, bölgede terörizmi destekleme politikasını durdurması" gerektiğini söyledi.
Hindistan: Asılsız ve gerçek dışı
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaları ‘asılsız’ ve ‘gerçek dışı’ olarak nitelendirerek reddetti. Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, "Pakistan kendi iç krizlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor" dedi.
Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, İslamabad’daki mahkemeler geçici olarak kapatıldı.
Gerilimin tekrar tırmanması korkusu
Her iki ülkede de soruşturmalar devam ederken, Hindistan, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Keşmir bölgesiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Polis, Keşmir’in Pulvama bölgesinde beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Uzmanlar, saldırıların Güney Asya’da gerilimi yeniden tırmandırabileceğinden korkuyor.