Hindistan ve Pakistan, patlamalar sonrası soruşturma başlattı
Hindistan ve Pakistan, patlamalar sonrası soruşturma başlattı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşanan ölümcül saldırılar iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tarihi Kızıl Kale yakınlarında pazartesi günü meydana gelen araç patlamasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Patlamanın ardından Delhi polisi, olayla ilgili olarak 'terörle mücadele yasası' olarak bilinen UAPA'yı devreye soktu ve soruşturma başlattı.Pakistan patlaması ve suçlamalarPakistan'ın başkenti İslamabad'da ise salı günü bir adliye kompleksinin girişinde düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Olay yeri incelemeleri sürerken, Pakistan yönetimi saldırının arkasında 'Hint bağlantılı unsurların' olduğunu söyledi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının, "Afganistan'daki Hindistan destekli grupların saldırılarının devamı olduğunu" savundu.Şerif, "Hindistan'ın, bölgede terörizmi destekleme politikasını durdurması" gerektiğini söyledi.Hindistan: Asılsız ve gerçek dışıHindistan Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaları 'asılsız' ve 'gerçek dışı' olarak nitelendirerek reddetti. Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, "Pakistan kendi iç krizlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor" dedi.Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, İslamabad'daki mahkemeler geçici olarak kapatıldı.Gerilimin tekrar tırmanması korkusuHer iki ülkede de soruşturmalar devam ederken, Hindistan, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Keşmir bölgesiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Polis, Keşmir'in Pulvama bölgesinde beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Uzmanlar, saldırıların Güney Asya'da gerilimi yeniden tırmandırabileceğinden korkuyor.
Hindistan ve Pakistan, patlamalar sonrası soruşturma başlattı

Yeni Delhi'deki patlamadan ilk görüntüler
Abone ol
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşanan ölümcül saldırılar iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de tarihi Kızıl Kale yakınlarında pazartesi günü meydana gelen araç patlamasında en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.
Patlamanın ardından Delhi polisi, olayla ilgili olarak ‘terörle mücadele yasası’ olarak bilinen UAPA’yı devreye soktu ve soruşturma başlattı.

Pakistan patlaması ve suçlamalar

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ise salı günü bir adliye kompleksinin girişinde düzenlenen intihar saldırısında en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
Olay yeri incelemeleri sürerken, Pakistan yönetimi saldırının arkasında 'Hint bağlantılı unsurların' olduğunu söyledi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırının, "Afganistan'daki Hindistan destekli grupların saldırılarının devamı olduğunu" savundu.
Şerif, "Hindistan'ın, bölgede terörizmi destekleme politikasını durdurması" gerektiğini söyledi.

Hindistan: Asılsız ve gerçek dışı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bu iddiaları ‘asılsız’ ve ‘gerçek dışı’ olarak nitelendirerek reddetti. Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, "Pakistan kendi iç krizlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor" dedi.
Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, İslamabad’daki mahkemeler geçici olarak kapatıldı.

Gerilimin tekrar tırmanması korkusu

Her iki ülkede de soruşturmalar devam ederken, Hindistan, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Keşmir bölgesiyle bağlantılı olduğunu bildirdi. Polis, Keşmir’in Pulvama bölgesinde beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Uzmanlar, saldırıların Güney Asya’da gerilimi yeniden tırmandırabileceğinden korkuyor.
DÜNYA
Pakistan'da mahkeme binası dışında intihar saldırısı: En az 12 ölü
Dün, 12:11
