Olaylı Miss Universe'de Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'dan dikkat çeken açıklama geldi
Olaylı Miss Universe'de Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'dan dikkat çeken açıklama geldi
Olaylı geçen Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'dan yarışma sonucuna dair dikkat çeken açıklama geldi. Arslan, birinci... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması, 21 Kasım’daki finalle resmen sona erdi ancak yaklaşık bir ay süren kamp süreci boyunca olduğu gibi, yarışma sonrasında da tartışmalar ve söylentiler hız kesmedi.Jüri istifa ettiJüri üyesi Omar Harfouch, kraliçe seçilen Meksika güzeli Fatima Bosch'un tacı almadan önce kazanacağını öngördüğünü açıkladı ve final öncesi istifa etti. Harfouch, Meksika güzeline oy vermesi için uğradığı baskıyı anlatırken, Bosch'un torpille kraliçe olduğunu öne sürdü.Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30'a kalamayarak finalde yarışma hakkı elde edemedi. Türkiye'ye dönen Arslan, yaptığı açıklamada Fatima Bosch'un torpille seçildiğini hissettiğini açıkladı. Ceren Arslan ise “Konuşmam doğru olmaz. Kadının kadına destek olması gerek. Ama haksızlık olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
Olaylı Miss Universe'de Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'dan dikkat çeken açıklama geldi

07:25 24.11.2025 (güncellendi: 07:34 24.11.2025)
Ceren Arslan
Ceren Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© Fotoğraf : Ceren Aslan sosyal medya
Olaylı geçen Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'dan yarışma sonucuna dair dikkat çeken açıklama geldi. Arslan, birinci gelen Meksika güzeli Fatima Bosch'un babasından dolayı torpili 'hisettiğini' söyledi.
Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması, 21 Kasım’daki finalle resmen sona erdi ancak yaklaşık bir ay süren kamp süreci boyunca olduğu gibi, yarışma sonrasında da tartışmalar ve söylentiler hız kesmedi.

Jüri istifa etti

Jüri üyesi Omar Harfouch, kraliçe seçilen Meksika güzeli Fatima Bosch'un tacı almadan önce kazanacağını öngördüğünü açıkladı ve final öncesi istifa etti. Harfouch, Meksika güzeline oy vermesi için uğradığı baskıyı anlatırken, Bosch'un torpille kraliçe olduğunu öne sürdü.
Ceren Arslan
Ceren Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
Ceren Arslan
© Fotoğraf : Ceren Aslan sosyal medya
Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30'a kalamayarak finalde yarışma hakkı elde edemedi. Türkiye'ye dönen Arslan, yaptığı açıklamada Fatima Bosch'un torpille seçildiğini hissettiğini açıkladı.
Ceren Arslan ise “Konuşmam doğru olmaz. Kadının kadına destek olması gerek. Ama haksızlık olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
Miss Universe yarışması öncesi gergin anlar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
DÜNYA
Miss Universe’de gergin anlar: Miss Meksika’yı 'azarlayan' organizatöre tepki yağdı, güzeller salonu terk etti
6 Kasım, 11:16
