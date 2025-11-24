https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/olayli-miss-universede-turkiyeyi-temsil-eden-ceren-arslandan-dikkat-ceken-aciklama-geldi-1101228774.html

Olaylı Miss Universe'de Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'dan dikkat çeken açıklama geldi

Olaylı Miss Universe'de Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'dan dikkat çeken açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Olaylı geçen Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'dan yarışma sonucuna dair dikkat çeken açıklama geldi. Arslan, birinci... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T07:25+0300

2025-11-24T07:25+0300

2025-11-24T07:34+0300

yaşam

fatima bosch

meksika

miss universe

ceren arslan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101227954_0:363:720:768_1920x0_80_0_0_02c71b5f94d34589c808e3082d330c7f.png

Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması, 21 Kasım’daki finalle resmen sona erdi ancak yaklaşık bir ay süren kamp süreci boyunca olduğu gibi, yarışma sonrasında da tartışmalar ve söylentiler hız kesmedi.Jüri istifa ettiJüri üyesi Omar Harfouch, kraliçe seçilen Meksika güzeli Fatima Bosch'un tacı almadan önce kazanacağını öngördüğünü açıkladı ve final öncesi istifa etti. Harfouch, Meksika güzeline oy vermesi için uğradığı baskıyı anlatırken, Bosch'un torpille kraliçe olduğunu öne sürdü.Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30'a kalamayarak finalde yarışma hakkı elde edemedi. Türkiye'ye dönen Arslan, yaptığı açıklamada Fatima Bosch'un torpille seçildiğini hissettiğini açıkladı. Ceren Arslan ise “Konuşmam doğru olmaz. Kadının kadına destek olması gerek. Ama haksızlık olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/miss-universede-gergin-anlar-miss-meksikayi-azarlayan-organizatore-tepki-yagdi-guzeller-salonu-terk-1100781990.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatima bosch, meksika, miss universe, ceren arslan