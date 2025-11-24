https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/olayli-miss-universede-turkiyeyi-temsil-eden-ceren-arslandan-dikkat-ceken-aciklama-geldi-1101228774.html
Olaylı Miss Universe'de Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan'dan dikkat çeken açıklama geldi
24.11.2025
Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması, 21 Kasım’daki finalle resmen sona erdi ancak yaklaşık bir ay süren kamp süreci boyunca olduğu gibi, yarışma sonrasında da tartışmalar ve söylentiler hız kesmedi.Jüri istifa ettiJüri üyesi Omar Harfouch, kraliçe seçilen Meksika güzeli Fatima Bosch'un tacı almadan önce kazanacağını öngördüğünü açıkladı ve final öncesi istifa etti. Harfouch, Meksika güzeline oy vermesi için uğradığı baskıyı anlatırken, Bosch'un torpille kraliçe olduğunu öne sürdü.Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30'a kalamayarak finalde yarışma hakkı elde edemedi. Türkiye'ye dönen Arslan, yaptığı açıklamada Fatima Bosch'un torpille seçildiğini hissettiğini açıkladı. Ceren Arslan ise “Konuşmam doğru olmaz. Kadının kadına destek olması gerek. Ama haksızlık olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
07:25 24.11.2025 (güncellendi: 07:34 24.11.2025)
Miss Universe (Kainat Güzeli) Yarışması, 21 Kasım’daki finalle resmen sona erdi ancak yaklaşık bir ay süren kamp süreci boyunca olduğu gibi, yarışma sonrasında da tartışmalar ve söylentiler hız kesmedi.
Jüri üyesi Omar Harfouch, kraliçe seçilen Meksika güzeli Fatima Bosch'un tacı almadan önce kazanacağını öngördüğünü açıkladı ve final öncesi istifa etti. Harfouch, Meksika güzeline oy vermesi için uğradığı baskıyı anlatırken, Bosch'un torpille kraliçe olduğunu öne sürdü.
Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, ilk 30'a kalamayarak finalde yarışma hakkı elde edemedi. Türkiye'ye dönen Arslan, yaptığı açıklamada Fatima Bosch'un torpille seçildiğini hissettiğini açıkladı.
Ceren Arslan ise “Konuşmam doğru olmaz. Kadının kadına destek olması gerek. Ama haksızlık olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.