Miss Universe’de gergin anlar: Miss Meksika’yı 'azarlayan' organizatöre tepki yağdı, güzeller salonu terk etti

Tayland’da düzenlenen Miss Universe etkinliğinde, organizasyon yöneticisinin Miss Meksika’yı kameralar önünde azarlaması skandala dönüştü. Olayın ardından... 06.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100782319_0:0:2168:1221_1920x0_80_0_0_3255ba6c212afb5adb40cb81eb8f0f6a.png

Tayland’da düzenlenen Miss Universe yarışmasının öncesinde yapılan törende, Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil ile Miss Meksika Fatima Bosch arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Nawat, Bosch’u sosyal medya için tanıtım paylaşımı yapmadığı gerekçesiyle onlarca yarışmacının önünde azarladı. Tepki gösteren Bosch’un sözünü kesen Nawat, ardından güvenliği çağırarak “Destekleyen varsa, o da gidebilir” dedi.'Beni aşağıladı, saygısız davrandı'Olayın ardından Bosch, basına yaptığı açıklamada Nawat’ın kendisine “aptal” diyerek hakaret ettiğini söyledi. “Bu davranış saygısızlıktı, bana bağırdı ve beni küçük düşürdü” diyen Bosch, yaşananları “kadınlara saygısızlığın açık örneği” olarak nitelendirdi.Nawat ise iddiaları reddederek, sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Ancak olayın canlı yayınlanması, sosyal medyada büyük tepki çekti.'Ben bir oyuncak değilim, bir sesim var'Fatima Bosch ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Sadece ülkemin bilmesini istiyorum, sesimi duyurmaktan korkmuyorum. Burada her zamankinden daha güçlüyüm. Bir amacım var. Söyleyecek sözlerim var. 21. yüzyıldayız. Ben makyajlanıp, giydirilip, kıyafetleri değiştirilen bir oyuncak bebek değilim. Buraya, bir amaç uğruna mücadele eden tüm kadınlar ve kızlar adına sesimi duyurmak ve ülkeme bu konuda tamamen kararlı olduğumu söylemek için geldim” dedi.Yarışmacılar, Miss Meksika'ya destek için salonu terk ettiOlay sırasında çok sayıda yarışmacı, Miss Meksika’ya destek için salonu terk etti. Aralarında Danimarka güzeli ve mevcut Miss Universe unvanı sahibi Victoria Kjaer Theilvig de vardı. Theilvig, “Bu mesele kadın haklarıyla ilgili. Bir kadını herkesin önünde aşağılamak kabul edilemez. Bu yüzden gidiyorum” dedi.Miss Universe yönetimi yasal işlem başlatılabileceğini açıkladıMiss Universe Organizasyonu (MUO), yaşanan olayın ardından Nawat Itsaragrisil’in “kabul edilemez” davranışını kınayarak, yarışmadaki rolünün “olabildiğince sınırlandırılacağı veya tamamen ortadan kaldırılacağı” bilgisini verdi. Itsaragrisil hakkında yasal işlem başlatılmasının düşünüldüğünü de belirten MUO Başkanı Raul Rocha, “Bu olay, bir ev sahibinin taşıması gereken sorumluluk anlayışına tamamen aykırıdır. Kadınları güçlendirmeyi amaçlayan bir platformda bu tür davranışlara yer yok” dedi.Rocha ayrıca Nawat’ın yarışmadaki görevlerinin sınırlandırılacağını ve gelecekte organizasyondan tamamen uzaklaştırılabileceğini açıkladı.Yarışma devam ediyorTüm bu tartışmalara rağmen Miss Universe yarışması planlandığı gibi devam ediyor. Yarışmacılar çarşamba günü Bangkok’ta düzenlenen karşılama etkinliğine katıldı. Yeni Miss Universe tacı 21 Kasım’da sahibini bulacak.

