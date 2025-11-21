https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/nijeryada-1-hafta-icinde-2-okul-baskini-guvenlik-gucleri-genis-capli-operasyon-baslatti-1101183162.html

Nijerya'da 1 hafta içinde 2. okul baskını: Güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlattı

Nijerya'da silahlı gruplar, bir haftadan kısa süre içinde ikinci kez bir okula saldırarak öğrencileri kaçırdı. Gece yarısı okul yurduna düzenlenen baskının... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Nijerya'da, ülkenin orta kesimlerindeki Nijer Eyaleti'nde bulunan St. Mary's Özel (Katolik) Lisesi'ne silahlı saldırganların girdiği bildirildi. Yerel saatle gece 02:00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, okul yurdundan henüz kesinleşmemiş sayıda öğrencinin kaçırıldığı aktarıldı. Olay, komşu Kebbi Eyaleti'nde sadece birkaç gün önce bir devlet okulundan 25 kız öğrencinin kaçırılmasının ardından yaşandı. Kurtarma operasyonu başlatıldıOlayın hemen ardından harekete geçen yetkililer, güvenlik güçlerinin kaçırılan öğrencileri kurtarmak için geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu. Nijer Eyaleti polisi, özel taktik birliklerinin ve askeriyenin, öğrencileri aramak üzere bölgedeki ormanlık alanları taramaya başladığını açıkladı.Nijer Eyalet hükümet sözcüsü Abubakar Usman yaptığı yazılı açıklamada, "Nijer Eyalet hükümeti, St. Mary Okulu'ndaki öğrenci kaçırma olayının üzüntü verici haberini derin bir üzüntüyle almıştır" ifadelerini kullandı.

