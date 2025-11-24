https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/netanyahu-hizbullahin-yeniden-guc-toplamasina-izin-vermeyecegiz-1101226162.html

Netanyahu: Hizbullah'ın 'yeniden güç toplamasına' izin vermeyeceğiz

Netanyahu: Hizbullah'ın 'yeniden güç toplamasına' izin vermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan'a yönelik saldırıların süreceğini söyleyerek, Hizbullah'ın yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerine dair bir açıklama... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T02:17+0300

2025-11-24T02:17+0300

2025-11-24T02:17+0300

dünya

i̇srail

lübnan

beyrut

hizbullah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099553170_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_26fb034a4d69d92cecf8f19a646ca705.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyrut'a dün düzenledikleri saldırıya ilişkin konuştu. Netanyahu Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini söyledi.Hizbullah'ın 'yeniden güç toplamasına' izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, Lübnan'a saldırıları sürdürecekleri tehdidini tekrarladı.Ayrıca Netanyahu, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti.Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Tabatabai'nin İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda öldüğü doğrulanmıştı.İsrail ordusu pazar günü ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısında bulunmuşu. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Hizbullah ölen 4 üyesinin isimlerini açıkladıHizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin yanı sıra ölen 4 üyesinin isimlerini duyurdu.Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, örgüt mensupları Mustafa Esad Berro, Rıfat Ahmed Hüseyin, Kasım Hüseyin Bercavi ve İbrahim Ali Hüseyin'in Dahiye saldırısında öldüğü belirtildi.Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin İsrail saldırısında öldüğünü bildirmişti.İsrail ordusunun 22 Kasım'da ateşkesi ihlal ederek Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/israil-lubnani-vurdu-yaralilar-var-1101221644.html

i̇srail

lübnan

beyrut

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, lübnan, beyrut, hizbullah