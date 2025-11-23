Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/israil-lubnani-vurdu-yaralilar-var-1101221644.html
İsrail, Lübnan’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var
İsrail, Lübnan’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Beyrut’un güney banliyölerinde bir hava saldırısı düzenledi. İsrail, saldırının hedefinin Dahiyeh’deki bir Hizbullah mensubu olduğunu açıkladı. 23.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-23T16:58+0300
2025-11-23T17:37+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101221473_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c3c545251185b25976fcb75efd6c2336.jpg
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) muhabirine göre, Haret Hreik bölgesinde bir apartman binası iki füzeyle hedef alındı. İsrail ordusu, hedef olarak Dahiyeh’deki üst düzey bir Hizbullah mensubunu belirledi.Saldırıda yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar ve çevredeki binalarda ciddi hasar oluştu.Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.Yerel medya, yoğun semtte büyük bir duman bulutu yükseldiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırı alanının çevresinde toplanan çok sayıda insan görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/hamastan-abd-ve-arabuluculara-cagri-israil-ateskesi-baltaliyor-acil-mudahale-gerek-1101207688.html
i̇srail
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101221473_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_72d00e98fc537b4c397d9d5407c3b3b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, lübnan
ortadoğu, i̇srail, lübnan

İsrail, Lübnan’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var

16:58 23.11.2025 (güncellendi: 17:37 23.11.2025)
© AAİsrail saldırısı
İsrail saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
© AA
Abone ol
İsrail ordusu, Beyrut’un güney banliyölerinde bir hava saldırısı düzenledi. İsrail, saldırının hedefinin Dahiyeh’deki bir Hizbullah mensubu olduğunu açıkladı.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) muhabirine göre, Haret Hreik bölgesinde bir apartman binası iki füzeyle hedef alındı. İsrail ordusu, hedef olarak Dahiyeh’deki üst düzey bir Hizbullah mensubunu belirledi.
Saldırıda yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar ve çevredeki binalarda ciddi hasar oluştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel medya, yoğun semtte büyük bir duman bulutu yükseldiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırı alanının çevresinde toplanan çok sayıda insan görülüyor.
Gazze'de Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek esir takası için hazırlıklar sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas’tan ABD ve arabuluculara çağrı: 'İsrail ateşkesi baltalıyor, acil müdahale gerek'
Dün, 20:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала