İsrail, Lübnan’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var
İsrail, Lübnan’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var
İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyölerinde bir hava saldırısı düzenledi. İsrail, saldırının hedefinin Dahiyeh'deki bir Hizbullah mensubu olduğunu açıkladı.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) muhabirine göre, Haret Hreik bölgesinde bir apartman binası iki füzeyle hedef alındı. İsrail ordusu, hedef olarak Dahiyeh’deki üst düzey bir Hizbullah mensubunu belirledi.Saldırıda yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar ve çevredeki binalarda ciddi hasar oluştu.Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.Yerel medya, yoğun semtte büyük bir duman bulutu yükseldiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırı alanının çevresinde toplanan çok sayıda insan görülüyor.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) muhabirine göre, Haret Hreik bölgesinde bir apartman binası iki füzeyle hedef alındı. İsrail ordusu, hedef olarak Dahiyeh’deki üst düzey bir Hizbullah mensubunu belirledi.
Saldırıda yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar ve çevredeki binalarda ciddi hasar oluştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel medya, yoğun semtte büyük bir duman bulutu yükseldiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırı alanının çevresinde toplanan çok sayıda insan görülüyor.