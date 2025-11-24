https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/nadir-toprak-elementi-kristallerinin-ilk-kez-bir-bitkide-olustugu-tespit-edildi-1101240920.html

Nadir toprak elementi kristallerinin ilk kez bir bitkide oluştuğu tespit edildi

Nadir toprak elementi kristallerinin ilk kez bir bitkide oluştuğu tespit edildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, bir tür eğrelti otunun nadir toprak elementlerini dokularında depoladığını keşfetti. Nadir toprak elementleri (NTE) açısından zengin monazit... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T13:45+0300

2025-11-24T13:45+0300

2025-11-24T13:45+0300

dünya

nadir toprak elementleri

çin

bilimsel araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101240766_0:38:1281:758_1920x0_80_0_0_aa3cc070b2bbdeafce206e681af7626a.jpg

Dünya genelinde toplamda 17 adet nadir toprak elementi bulunuyor ve bu elementler, rüzgar tribünlerinden geniş bant kablolarına kadar geniş bir teknolojik ürün yelpazesinde kullanılıyor. Bilim insanları bu elementlerin Dünya kabuğundan kullanışlı bir biçimde çıkarılmalarının zor ve pahalı olduğunu vurguluyor. Çin Bilimler Akademisi'nden jeolog Liuqing He ve meslektaşları, yaptıkları çalışmayla güçlü mikroskobik görüntüleme ve kimyasal analizler yoluyla, nadir toprak elementleri (NTE) açısından zengin monazit bileşiğinin, bitkinin kendi dokuları içinde bir "kimyasal bahçe" olarak biriktiğini ve neodimyum, lantan ve seryum gibi elementlerden kendi kendini organize ettiğini keşfettiler.En az bir bitki, normal koşullar altında, normalde yer altında ihtiyaç duyulan yüksek ısı ve basınç olmadan, nadir toprak elementleri mineralleri oluşturuyor.Araştırmacılar keşifleriyle ilgili "Bu keşif, kimyasal ve biyolojik ayrışma sırasında nadir toprak elementlerinin zenginleşmesi ve tutulmasına ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda işlevsel nadir toprak elementlerinin doğrudan geri kazanılması için yeni olasılıklar da açıyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cinden-stratejik-geri-adim-nadir-toprak-elementleri-kisitlamalari-durduruldu-1100826455.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nadir toprak elementleri, çin, bilimsel araştırma