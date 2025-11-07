https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cinden-stratejik-geri-adim-nadir-toprak-elementleri-kisitlamalari-durduruldu-1100826455.html

Çin’den stratejik geri adım: Nadir toprak elementleri kısıtlamaları durduruldu

Çin’den stratejik geri adım: Nadir toprak elementleri kısıtlamaları durduruldu

Çin, ABD ile varılan ticaret ateşkesi kapsamında kritik maden ihracatına getirdiği kısıtlamaları 2026’ya kadar durdurdu. Teknoloji, savunma ve enerji... 07.11.2025, Sputnik Türkiye

Çin, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller içeren ürünlere yönelik ihracat kontrollerini 10 Kasım 2026’ya kadar askıya aldığını duyurdu. Kararın, Ticaret Bakanlığı ile gümrük makamlarının ortak açıklamasıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.ABD–Çin ateşkesi meyvesini verdi Askıya alma kararının, Güney Kore’de düzenlenen zirvede Donald Trump ve Xi Jinping arasında uzatılan ticaret ateşkesinin bir sonucu olduğu belirtildi. İki ülke arasındaki ekonomik gerilimin, küresel piyasalarda dalgalanma ve resesyon endişesi yarattığı daha önce ifade edilmişti.Nisan kısıtlamaları belirsizlikte Ekim ayında açıklanan kontroller askıya alınırken, nisan ayında getirilen önceki kısıtlamalara ilişkin net bir ifade kullanılmadı. Bu durumun, sürecin tamamen sona ermediğine işaret ettiği değerlendirildi.ABD’den farklı, Çin’den net olmayan mesaj Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çin’in ABD’ye nadir toprak sevkiyatları için genel lisanslar vereceği ve bunun “fiili olarak kısıtlamaların kaldırılması anlamına geldiği” söylendi. Ancak Pekin yönetiminden bu konuda henüz resmi bir teyit gelmediği aktarıldı.Çin’in, nadir toprak işleme kapasitesindeki üstünlüğünü daha önce bir 'stratejik koz' olarak gördüğü ve tedbirleri bu nedenle devreye aldığı yorumları yapılmıştı.

