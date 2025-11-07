Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cinden-stratejik-geri-adim-nadir-toprak-elementleri-kisitlamalari-durduruldu-1100826455.html
Çin’den stratejik geri adım: Nadir toprak elementleri kısıtlamaları durduruldu
Çin’den stratejik geri adım: Nadir toprak elementleri kısıtlamaları durduruldu
Sputnik Türkiye
Çin, ABD ile varılan ticaret ateşkesi kapsamında kritik maden ihracatına getirdiği kısıtlamaları 2026’ya kadar durdurdu. Teknoloji, savunma ve enerji... 07.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-07T17:24+0300
2025-11-07T17:24+0300
dünya
abd
donald trump
xi jinping
pekin
abd
çin
ticaret bakanlığı
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098886904_0:61:1176:723_1920x0_80_0_0_089da31bec3fe5ef87eec47be947ac61.png
Çin, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller içeren ürünlere yönelik ihracat kontrollerini 10 Kasım 2026’ya kadar askıya aldığını duyurdu. Kararın, Ticaret Bakanlığı ile gümrük makamlarının ortak açıklamasıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.ABD–Çin ateşkesi meyvesini verdi Askıya alma kararının, Güney Kore’de düzenlenen zirvede Donald Trump ve Xi Jinping arasında uzatılan ticaret ateşkesinin bir sonucu olduğu belirtildi. İki ülke arasındaki ekonomik gerilimin, küresel piyasalarda dalgalanma ve resesyon endişesi yarattığı daha önce ifade edilmişti.Nisan kısıtlamaları belirsizlikte Ekim ayında açıklanan kontroller askıya alınırken, nisan ayında getirilen önceki kısıtlamalara ilişkin net bir ifade kullanılmadı. Bu durumun, sürecin tamamen sona ermediğine işaret ettiği değerlendirildi.ABD’den farklı, Çin’den net olmayan mesaj Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çin’in ABD’ye nadir toprak sevkiyatları için genel lisanslar vereceği ve bunun “fiili olarak kısıtlamaların kaldırılması anlamına geldiği” söylendi. Ancak Pekin yönetiminden bu konuda henüz resmi bir teyit gelmediği aktarıldı.Çin’in, nadir toprak işleme kapasitesindeki üstünlüğünü daha önce bir 'stratejik koz' olarak gördüğü ve tedbirleri bu nedenle devreye aldığı yorumları yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/abd-ve-cin-askeri-iletisim-hatti-kurma-konusunda-anlasti-1100680038.html
pekin
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098886904_66:0:1110:783_1920x0_80_0_0_b2805d588639273b7fdced90723b49b9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, xi jinping, pekin, abd, çin, ticaret bakanlığı, yılsonu2025
abd, donald trump, xi jinping, pekin, abd, çin, ticaret bakanlığı, yılsonu2025

Çin’den stratejik geri adım: Nadir toprak elementleri kısıtlamaları durduruldu

17:24 07.11.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, FileÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Lei
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong Lei - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Abone ol
Çin, ABD ile varılan ticaret ateşkesi kapsamında kritik maden ihracatına getirdiği kısıtlamaları 2026’ya kadar durdurdu. Teknoloji, savunma ve enerji sektörlerini yakından ilgilendiren hamle küresel piyasaları rahatlattı.
Çin, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller içeren ürünlere yönelik ihracat kontrollerini 10 Kasım 2026’ya kadar askıya aldığını duyurdu. Kararın, Ticaret Bakanlığı ile gümrük makamlarının ortak açıklamasıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.

ABD–Çin ateşkesi meyvesini verdi

Askıya alma kararının, Güney Kore’de düzenlenen zirvede Donald Trump ve Xi Jinping arasında uzatılan ticaret ateşkesinin bir sonucu olduğu belirtildi. İki ülke arasındaki ekonomik gerilimin, küresel piyasalarda dalgalanma ve resesyon endişesi yarattığı daha önce ifade edilmişti.

Nisan kısıtlamaları belirsizlikte

Ekim ayında açıklanan kontroller askıya alınırken, nisan ayında getirilen önceki kısıtlamalara ilişkin net bir ifade kullanılmadı. Bu durumun, sürecin tamamen sona ermediğine işaret ettiği değerlendirildi.

ABD’den farklı, Çin’den net olmayan mesaj

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çin’in ABD’ye nadir toprak sevkiyatları için genel lisanslar vereceği ve bunun “fiili olarak kısıtlamaların kaldırılması anlamına geldiği” söylendi. Ancak Pekin yönetiminden bu konuda henüz resmi bir teyit gelmediği aktarıldı.
Çin’in, nadir toprak işleme kapasitesindeki üstünlüğünü daha önce bir 'stratejik koz' olarak gördüğü ve tedbirleri bu nedenle devreye aldığı yorumları yapılmıştı.
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
DÜNYA
ABD ve Çin, askeri iletişim hattı kurma konusunda anlaştı
2 Kasım, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала