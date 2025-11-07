https://anlatilaninotesi.com.tr/20251107/cinden-stratejik-geri-adim-nadir-toprak-elementleri-kisitlamalari-durduruldu-1100826455.html
Çin’den stratejik geri adım: Nadir toprak elementleri kısıtlamaları durduruldu
Sputnik Türkiye
2025-11-07T17:24+0300
2025-11-07T17:24+0300
2025-11-07T17:24+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098886904_0:61:1176:723_1920x0_80_0_0_089da31bec3fe5ef87eec47be947ac61.png
Çin, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller içeren ürünlere yönelik ihracat kontrollerini 10 Kasım 2026’ya kadar askıya aldığını duyurdu. Kararın, Ticaret Bakanlığı ile gümrük makamlarının ortak açıklamasıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.ABD–Çin ateşkesi meyvesini verdi Askıya alma kararının, Güney Kore’de düzenlenen zirvede Donald Trump ve Xi Jinping arasında uzatılan ticaret ateşkesinin bir sonucu olduğu belirtildi. İki ülke arasındaki ekonomik gerilimin, küresel piyasalarda dalgalanma ve resesyon endişesi yarattığı daha önce ifade edilmişti.Nisan kısıtlamaları belirsizlikte Ekim ayında açıklanan kontroller askıya alınırken, nisan ayında getirilen önceki kısıtlamalara ilişkin net bir ifade kullanılmadı. Bu durumun, sürecin tamamen sona ermediğine işaret ettiği değerlendirildi.ABD’den farklı, Çin’den net olmayan mesaj Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çin’in ABD’ye nadir toprak sevkiyatları için genel lisanslar vereceği ve bunun “fiili olarak kısıtlamaların kaldırılması anlamına geldiği” söylendi. Ancak Pekin yönetiminden bu konuda henüz resmi bir teyit gelmediği aktarıldı.Çin’in, nadir toprak işleme kapasitesindeki üstünlüğünü daha önce bir 'stratejik koz' olarak gördüğü ve tedbirleri bu nedenle devreye aldığı yorumları yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/abd-ve-cin-askeri-iletisim-hatti-kurma-konusunda-anlasti-1100680038.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098886904_66:0:1110:783_1920x0_80_0_0_b2805d588639273b7fdced90723b49b9.png
Çin, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller içeren ürünlere yönelik ihracat kontrollerini 10 Kasım 2026’ya kadar askıya aldığını duyurdu. Kararın, Ticaret Bakanlığı ile gümrük makamlarının ortak açıklamasıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.
ABD–Çin ateşkesi meyvesini verdi
Askıya alma kararının, Güney Kore
’de düzenlenen zirvede Donald Trump
ve Xi Jinping
arasında uzatılan ticaret ateşkesinin bir sonucu
olduğu belirtildi. İki ülke arasındaki ekonomik gerilimin, küresel piyasalarda dalgalanma ve resesyon endişesi yarattığı daha önce ifade edilmişti.
Nisan kısıtlamaları belirsizlikte
Ekim ayında açıklanan kontroller askıya alınırken, nisan ayında getirilen önceki kısıtlamalara ilişkin net bir ifade kullanılmadı. Bu durumun, sürecin tamamen sona ermediğine işaret ettiği değerlendirildi.
ABD’den farklı, Çin’den net olmayan mesaj
Beyaz Saray
tarafından yapılan açıklamada, Çin’in ABD
’ye nadir toprak sevkiyatları için genel lisanslar vereceği ve bunun “fiili olarak kısıtlamaların kaldırılması anlamına geldiği
” söylendi. Ancak Pekin
yönetiminden bu konuda henüz resmi bir teyit
gelmediği aktarıldı.
Çin’in, nadir toprak işleme kapasitesindeki üstünlüğünü daha önce bir 'stratejik koz' olarak gördüğü ve tedbirleri bu nedenle devreye aldığı yorumları yapılmıştı.