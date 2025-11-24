https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/motorine-indirim-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-1101229920.html

Motorine indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek

Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme gerçekleşiyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira indirim geliyor.

Akaryakıt piyasasında bir süredir beklenen indirim netleşti. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2,44 lira indirim uygulanması öngörülüyor. İndirimin pompaya yansımasıyla motorin fiyatları yeniden 60 liranın altına düşecek.İndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şehirlerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:Motorin 60 lirayı görmüş, rekor kırmıştıMotorin geçen hafta 20 Kasım’da gelen 1,78 liralık zam sonrası birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmış, fiyatlarda rekor seviyeler görülmüştü. Yeni indirim, yükseliş trendi sonrası kullanıcıları bir nebze rahatlatacak.Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirim öncesi büyük şehirlerde geçerli benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:İstanbul - Avrupa Yakasıİstanbul - Anadolu YakasıAnkaraİzmir

