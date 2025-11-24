Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Motorine indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek
Motorine indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek
Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme gerçekleşiyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira indirim geliyor.
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt indirimi
İndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şehirlerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
SON HABERLER
motorine indirim, motorin fiyatı, akaryakıt fiyatları, motorin ne kadar oldu, motorin güncel fiyat, motorin litre fiyatı, istanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, benzin motorin fiyatları, akaryakıt indirimi, pompa fiyatları, akaryakıt güncel fiyat, motorin indirimi yarın, motorine indirim var mı, akaryakıt zam indirim, lpg fiyatları, akaryakıt haberleri

Motorine indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek

09:53 24.11.2025 (güncellendi: 09:59 24.11.2025)
Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme gerçekleşiyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira indirim geliyor. Bu indirimle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları yeniden 60 liranın altına inecek.
Akaryakıt piyasasında bir süredir beklenen indirim netleşti. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2,44 lira indirim uygulanması öngörülüyor. İndirimin pompaya yansımasıyla motorin fiyatları yeniden 60 liranın altına düşecek.
İndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şehirlerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
İstanbul: 59,47 TL
Ankara: 60,50 TL
İzmir: 60,84 TL

Motorin 60 lirayı görmüş, rekor kırmıştı

Motorin geçen hafta 20 Kasım’da gelen 1,78 liralık zam sonrası birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmış, fiyatlarda rekor seviyeler görülmüştü. Yeni indirim, yükseliş trendi sonrası kullanıcıları bir nebze rahatlatacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İndirim öncesi büyük şehirlerde geçerli benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul - Avrupa Yakası

Benzin: 54,99 TL
Motorin: 59,47 TL
LPG: 27,71 TL

İstanbul - Anadolu Yakası

Benzin: 54,81 TL
Motorin: 59,32 TL
LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 55,84 TL
Motorin: 60,50 TL
LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 56,18 TL
Motorin: 60,84 TL
LPG: 27,53 TL
