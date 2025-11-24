https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/motorine-indirim-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-degisecek-1101229920.html
Motorine indirim geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın değişecek
Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme gerçekleşiyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira indirim geliyor. Bu indirimle... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T09:53+0300
2025-11-24T09:53+0300
2025-11-24T09:59+0300
Akaryakıt piyasasında bir süredir beklenen indirim netleşti. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2,44 lira indirim uygulanması öngörülüyor. İndirimin pompaya yansımasıyla motorin fiyatları yeniden 60 liranın altına düşecek.İndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şehirlerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:Motorin 60 lirayı görmüş, rekor kırmıştıMotorin geçen hafta 20 Kasım’da gelen 1,78 liralık zam sonrası birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmış, fiyatlarda rekor seviyeler görülmüştü. Yeni indirim, yükseliş trendi sonrası kullanıcıları bir nebze rahatlatacak.Güncel akaryakıt fiyatlarıİndirim öncesi büyük şehirlerde geçerli benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:İstanbul - Avrupa Yakasıİstanbul - Anadolu YakasıAnkaraİzmir
motorine indirim, motorin fiyatı, akaryakıt fiyatları, motorin ne kadar oldu, motorin güncel fiyat, motorin litre fiyatı, istanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı, benzin motorin fiyatları, akaryakıt indirimi, pompa fiyatları, akaryakıt güncel fiyat, motorin indirimi yarın, motorine indirim var mı, akaryakıt zam indirim, lpg fiyatları, akaryakıt haberleri
09:53 24.11.2025 (güncellendi: 09:59 24.11.2025)
Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme gerçekleşiyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira indirim geliyor. Bu indirimle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin fiyatları yeniden 60 liranın altına inecek.
Akaryakıt piyasasında bir süredir beklenen indirim netleşti. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren 2,44 lira indirim uygulanması öngörülüyor. İndirimin pompaya yansımasıyla motorin fiyatları yeniden 60 liranın altına düşecek.
İndirimin ardından motorin litre fiyatlarının şehirlerde şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
Motorin 60 lirayı görmüş, rekor kırmıştı
Motorin geçen hafta 20 Kasım’da gelen 1,78 liralık zam sonrası birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmış, fiyatlarda rekor seviyeler görülmüştü. Yeni indirim, yükseliş trendi sonrası kullanıcıları bir nebze rahatlatacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
İndirim öncesi büyük şehirlerde geçerli benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:
İstanbul - Anadolu Yakası