Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/meteorolojiden-5-il-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-hava-sicakligi-5-derece-azaliyor-1101226513.html
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Hava sıcaklığı 5 derece azalıyor
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Hava sıcaklığı 5 derece azalıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T06:50+0300
2025-11-24T06:50+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_01dde100e2ab8efe1235628b79a0a854.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları, batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.Antalya için sarı kodlu uyarı varYağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin'in batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya ve Isparta çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçecek.BATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu geçecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/sosyal-medya-yeni-akimi-buldu-evde-kiyma-doner-nasil-yapilir-1101211954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091322281_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_78ffd3f4f515fccd34242dc3c8ce64ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
24 kasım hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü uyarısı, marmara bölgesi yağış tahmini, i̇ç ege sağanak yağış, batı akdeniz gök gürültülü sağanak, i̇ç anadolu sağanak yağış (sivas hariç), batı karadeniz kuvvetli yağış, samsun amasya çorum yağışlı, mersin batı ilçeleri sağanak, antalya sarı kodlu uyarı, isparta kuvvetli yağış, düzce kuvvetli yağış, zonguldak kuvvetli yağış, bartın kuvvetli yağış, hava sıcaklığı düşüyor, türkiye genelinde hava sıcaklığı azalıyor, bölge bölge hava tahmini
24 kasım hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü uyarısı, marmara bölgesi yağış tahmini, i̇ç ege sağanak yağış, batı akdeniz gök gürültülü sağanak, i̇ç anadolu sağanak yağış (sivas hariç), batı karadeniz kuvvetli yağış, samsun amasya çorum yağışlı, mersin batı ilçeleri sağanak, antalya sarı kodlu uyarı, isparta kuvvetli yağış, düzce kuvvetli yağış, zonguldak kuvvetli yağış, bartın kuvvetli yağış, hava sıcaklığı düşüyor, türkiye genelinde hava sıcaklığı azalıyor, bölge bölge hava tahmini

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Hava sıcaklığı 5 derece azalıyor

06:50 24.11.2025
© AAİstanbul sağanak
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili olurken Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yağışlar kuvvetli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları, batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Antalya için sarı kodlu uyarı var

Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 17°C — Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 15°C — Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 21°C — Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 18°C — Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin'in batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya ve Isparta çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ADANA 27°C — Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
HATAY 21°C — Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçecek.
ANKARA 14°C — Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C — Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KAYSERİ 19°C — Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 18°C — Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
BOLU 12°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli)
SİNOP 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 19°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE 23°C — Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 20°C — Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçecek.
ERZURUM 10°C — Az bulutlu
KARS 13°C — Az bulutlu
MALATYA 9°C — Az bulutlu
VAN 12°C — Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C — Az bulutlu
GAZİANTEP 19°C — Az bulutlu
MARDİN 16°C — Az bulutlu
SİİRT 18°C — Az bulutlu
Sosyal medya yeni akımı buldu: Evde döner videoları paylaşım rekoru kırıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2025
YAŞAM
Sosyal medya yeni akımı buldu: Evde kıyma döner nasıl yapılır?
Dün, 10:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала