Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Hava sıcaklığı 5 derece azalıyor

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları, batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.Antalya için sarı kodlu uyarı varYağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin'in batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya ve Isparta çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçecek.BATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu geçecek.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

