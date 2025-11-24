Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Hava sıcaklığı 5 derece azalıyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili olurken Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da yağışlar kuvvetli olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları, batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.
Antalya için sarı kodlu uyarı var
Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 17°C — Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 15°C — Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 21°C — Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 18°C — Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin'in batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya ve Isparta çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ADANA 27°C — Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
HATAY 21°C — Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçecek.
ANKARA 14°C — Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C — Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KAYSERİ 19°C — Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA 18°C — Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
BOLU 12°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli)
SİNOP 22°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 19°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE 23°C — Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 20°C — Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 20°C — Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçecek.
ERZURUM 10°C — Az bulutlu
KARS 13°C — Az bulutlu
MALATYA 9°C — Az bulutlu
VAN 12°C — Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C — Az bulutlu
GAZİANTEP 19°C — Az bulutlu
MARDİN 16°C — Az bulutlu
SİİRT 18°C — Az bulutlu