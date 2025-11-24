https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/mhp-lideri-bahceli-yasayan-medeniyet-ve-millet-varligimizin-asil-gucu-ve-guvencesi-1101225914.html
MHP lideri Bahçeli: Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir
24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir mesaj yayınlayan MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. "Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır" notu ile yayımladığı mesajında Bahçeli, medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirtti.Devlet Bahçeli mesajında şunları kaydetti:
01:05 24.11.2025 (güncellendi: 01:09 24.11.2025)
24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir mesaj yayınlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir" ifadesini kullanarak, tüm öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Öğretmenlerimiz hiç sönmeyecek medeniyet ışığımızdır" notu ile yayımladığı mesajında Bahçeli, medeniyetin, bir milletin müşterek çabasıyla ortaya çıkan sürdürülebilir yüksek seviyenin tanımı olduğunu belirtti.
Devlet Bahçeli mesajında şunları kaydetti:
"Türk-İslam medeniyetinin dayandığı esaslar, kalem, kelam ve kitaptır. Yaşayan medeniyet ve millet varlığımızın asıl gücü ve güvencesi öğretmenlerimizdir. Muhterem öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmetler diliyor, görevini sabır ve sağduyuyla ifa eden tüm öğretmenlerimize başarı dileklerimle birlikte sevgi ve saygılarımı sunuyorum."