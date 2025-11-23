24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ünlüleri öğretmenleri anlattı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/24-kasim-ogretmenler-gunu-oncesinde-unluleri-ogretmenleri-anlatti-1101219398.html

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in ilkokul öğretmeni Feyman Çimen, "Arda'nın yaratıcı bir yönü vardı, oyun kurucuydu. Futbolu satranç oynar gibi oynardı. Arda hiç kimsenin oynamadığı çocukları, engelli çocukları futbola katar, onları yüreklendirirdi" dedi.Güler'in Samiye Naim Eğitim Vakfı İlkokulu'ndaki öğrencilik yıllarını anlatan Çimen, Arda Güler'in derslerinde başarılı, çok kitap okuyan, arkadaşlarına yön veren, saygılı bir öğrenci olduğunu belirtti.Öğretmen Feyman Çimen, Real Madridli oyuncuyla ilgili unutamadığını bir anısını şu sözlerle dile getirdi:Çimen, Arda Güler'in geçen sene kendisine imzaladığı tablosunu gönderdiğini belirterek, "Ona çok teşekkür ediyorum. Mutlu olduğunda mutlu oluyorum. Ailesi de çok kıymetli benim için. Onlarla da her zaman telefon görüşmemiz oldu. Her zaman yanımda olduklarını söylüyorlar" dedi.Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun öğretmeni olan Hanife Ünsal:Ünsal, öğrencisinin televizyon ekranındaki duruşunun lise yıllarındaki haliyle örtüştüğünü dile getirerek, "Kenan, doğal bir çocuktu. Öğrenciyken de yapmacık davranışları yoktu, neyse o kişiliğe sahipti" dedi."Megastar" Tarkan'ın öğrencilik yıllarını geçirdiği Karamürsel Lisesi'ndeki öğretmenleri, bugün "Karamürsel Alp Anadolu Lisesi" adıyla eğitim veren aynı binada bir araya gelerek anılarını paylaştı.Aydan Ergenç Ergenç, öğretmeni rahatsızlanınca bir dönem Tarkan'ın dersine girdiğini dile getirerek, "Almanya'dan gelmişti. Çok saygılı, sessiz ve sakin bir öğrenciydi. Oğlum o zaman küçüktü, birkaç kez ona emanet ettim." dedi.Tarkan'ın harika bir sesi olduğunu vurgulayan Ergenç, şöyle devam etti:Öğretmen Hasan Cıngır, Tarkan'ı sessiz, sakin bir öğrenci olarak hatırladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Tarkan'ın el yazısının çok güzel olduğundan bahseden öğretmen Lokman Açar, "Sınav yaptığımız zaman onun kağıdını okurken zevk duyardım. Çok güzel el yazısı vardı. Bu da ayrı yetenektir. Kelime-i Tevhid, kitabımızda küçük bir yazıydı. Onu resim kartonuna el yazısıyla büyütüp, bana hediye etmişti. Arkası da imzalıydı fakat depremde kaybettim." ifadelerini kullandı.

