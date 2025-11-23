24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ünlüleri öğretmenleri anlattı
24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ünlü yıldızları ve sporcuları öğretmenleri anlattı.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in ilkokul öğretmeni Feyman Çimen, "Arda'nın yaratıcı bir yönü vardı, oyun kurucuydu. Futbolu satranç oynar gibi oynardı. Arda hiç kimsenin oynamadığı çocukları, engelli çocukları futbola katar, onları yüreklendirirdi" dedi.
Güler'in Samiye Naim Eğitim Vakfı İlkokulu'ndaki öğrencilik yıllarını anlatan Çimen, Arda Güler'in derslerinde başarılı, çok kitap okuyan, arkadaşlarına yön veren, saygılı bir öğrenci olduğunu belirtti.
Arda Güler
Arda Güler
Öğretmen Feyman Çimen, Real Madridli oyuncuyla ilgili unutamadığını bir anısını şu sözlerle dile getirdi:
"3. sınıflar turnuvası vardı, Arda'nın golleriyle elemeleri geçmiştik. Arda sayesinde benim o sınıfım gerçekten futbolda çok başarılıydı. Sonra finale kaldık. Finalde rakibimizdeki çocuklar biraz iri yapılıydı ve güçlüydü. Arda, 'Öğretmenim, bu takım çok güçlü, biz bunları nasıl yeneceğiz' dedi. Ben de Arda'ya 'Senin gollerinle yenersiniz' dedim ve 5-3 yenerek şampiyon olmuştuk. Arda, Türkiye'yi temsil edecek ama Dünya Kupası'na taşıyacak diyordum."
Çimen, Arda Güler'in geçen sene kendisine imzaladığı tablosunu gönderdiğini belirterek, "Ona çok teşekkür ediyorum. Mutlu olduğunda mutlu oluyorum. Ailesi de çok kıymetli benim için. Onlarla da her zaman telefon görüşmemiz oldu. Her zaman yanımda olduklarını söylüyorlar" dedi.
Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu
Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun öğretmeni olan Hanife Ünsal:
"Genç bir öğretmendim. Ders zili çaldıktan sonra okul müdürümüz Fikret Yetişen, eli Kenan'ın omuzunda sınıfa girdi. Hepimiz kafamızı çevirip baktık. Kıvırcık saçlı, pembe yanaklı, güzel bir çocuktu. Kapıdan girer girmez Anadolu'dan gelmiş bir genç olduğu fark ediliyordu. Genelde cam kenarında, arka sıralarda otururdu. Kenan 'Görevimi yaparım, notumu alırım' anlayışında bir öğrenciydi."
Ünsal, öğrencisinin televizyon ekranındaki duruşunun lise yıllarındaki haliyle örtüştüğünü dile getirerek, "Kenan, doğal bir çocuktu. Öğrenciyken de yapmacık davranışları yoktu, neyse o kişiliğe sahipti" dedi.
Tarkan
Tarkan
"Megastar" Tarkan'ın öğrencilik yıllarını geçirdiği Karamürsel Lisesi'ndeki öğretmenleri, bugün "Karamürsel Alp Anadolu Lisesi" adıyla eğitim veren aynı binada bir araya gelerek anılarını paylaştı.
Aydan Ergenç Ergenç, öğretmeni rahatsızlanınca bir dönem Tarkan'ın dersine girdiğini dile getirerek, "Almanya'dan gelmişti. Çok saygılı, sessiz ve sakin bir öğrenciydi. Oğlum o zaman küçüktü, birkaç kez ona emanet ettim." dedi.
Tarkan'ın harika bir sesi olduğunu vurgulayan Ergenç, şöyle devam etti:
"Birkaç defa sınıfta sevdiğim şarkıları söylemesini istedim. O şekilde sınıf ortamında arkadaşlarıyla sınıfta da dinledik ayrıca bir Öğretmenler Günü etkinliğimiz oldu. O dönemde okul müdürümüz Süleyman Kurşun'du. Kantinde kutlama oldu. Kendisi orgunu getirdi, hem çaldı hem söyledi. Çok güzel ve keyifli bir gündü. Bizim için güzel anılardan biriydi. Fotoğrafımız da var o anı simgeleyen. O sakinliği ve tevazusu, bugün de devam ediyor. Kimseyle polemiğe girmez, çizgisini hiç bozmaz."
Öğretmen Hasan Cıngır, Tarkan'ı sessiz, sakin bir öğrenci olarak hatırladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Almanya’dan geldiğini çok iyi hatırlıyorum. Babasının burada bir dükkanı vardı. Babası daha sonra kanserden vefat etti. Kız kardeşi de benim öğrencimdi. Bir gün İstanbul'a giderken otobüste karşılaştık, lise sondaydı galiba. 'Oğlum ne işin var burada' dedim. 'Hocam Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde hafta sonu kurslara gidiyorum' dedi. Kendini yetiştirmek için özel emek sarf ediyordu."
Tarkan'ın el yazısının çok güzel olduğundan bahseden öğretmen Lokman Açar, "Sınav yaptığımız zaman onun kağıdını okurken zevk duyardım. Çok güzel el yazısı vardı. Bu da ayrı yetenektir. Kelime-i Tevhid, kitabımızda küçük bir yazıydı. Onu resim kartonuna el yazısıyla büyütüp, bana hediye etmişti. Arkası da imzalıydı fakat depremde kaybettim." ifadelerini kullandı.