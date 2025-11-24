https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-sen-uyardi-aralik-sonunda-sicakliklar-dusecek-bazi-illere-kar-1101243254.html

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Aralık sonunda sıcaklıklar düşecek, bazı illere kar geliyor

24.11.2025

Türkiye geçen hafta adeta pastırma yazı etkisi yaşadı. Birçok bölgede sıcaklıklar 5-8 derece arttı, yağışlar geçici olarak durdu. Hava sıcaklığındaki ani yükseliş sevindirse de uzmanlardan kış uyarıları gelmeye başladı.'Sıcaklıklar aralık sonunda düşecek'Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’de kışın gecikmesine rağmen soğukların kapıda olduğunu belirtti. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Bugün yarın sıcaklıklar ortalamaya döndü. Etkisiz yağmur İstanbul'un Anadolu yakasında bugün devam eder. Yağış Ankara'ya gidecek. Çarşamba sıcaklık tekrar ortalama üzerine çıkar, hafta sonu tekrar yağış gelir. Sıcaklıklar aralık ayının ilk haftasının sonunda düşer. Anadolu'da Kayseri Sivas'ın doğusunda yükseklerde kar ve karla karışık yağmur görülür.”Ege ve Akdeniz için kritik uyarı: Fırtına ve hortum riskiŞen, cuma ve cumartesi günleri için Güney Ege ve Orta Batı Akdenize dikkat çekti:“Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş, Kumluca, Antalya su baskını ve taşkın, yağış anında fırtına hortum riski var. Şimdiden seracılar önlem alsınlar.”Batı bölgelerinde kar beklenmiyorTürkiye'nin batısındaki illerde kar bekleyen yurttaşlara ise Şen net mesaj verdi:“Yakın görünürde batıda kar yok.”

