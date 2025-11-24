https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/dmm-iddialara-yanit-verdi-ayasofyaya-zarar-mi-verildi-1101242875.html

DMM iddialara yanıt verdi: Ayasofya'ya zarar mı verildi?

DMM iddialara yanıt verdi: Ayasofya'ya zarar mı verildi?

Sputnik Türkiye

Ayasofya Camii'nin restorasyonu sırasında iş makineleriyle camiye zarar verildiği iddialarına açıklama getiren DMM, iddiaları yalanladı ve bütün hesaplamaların... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T15:53+0300

2025-11-24T15:53+0300

2025-11-24T15:53+0300

yaşam

ayasofya

restorasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099933751_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cef87d7f81c15161758eb60aac57aca2.jpg

Ayasofya-i Kebir Camii'nde süren restorasyon çalışmaları sırasında, caminin içerisine iş makineleri ve kamyonların sokularak tarihi yapıya zarar verildiği iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. Açıklamada bütün çalışmaların bilim heyetinin denetimi altında sürdürüldüğü vurgulanırken, "Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu bilim heyeti tarafından tespit edilmiş, zemin için statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramaları yapılmıştır" denildi. 43.5 metre yüksekliğindeki dört ana kolon yerleştirilecekDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tarihi yapının deprem güvenliğini artırmak için ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesine ve iç mekanın korunması için kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla kapatılmasına bilim heyetince karar verildiği aktarıldı. Bu sistemi taşıyacak 43.5 metre yüksekliğindeki dört ana kolonun yerleşiminin de yine bilim heyeti tarafından belirlendiğinin altının çizildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: Özel bir sistem kurduk vurgusu yapıldı"Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu bilim heyeti tarafından tespit edilmiş, zemin için statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramaları yapılmıştır. Zemin taşıma kapasitesi metrekare başına 25 ton olarak ölçülmüş, bunun üzerine metrekare başına 30 ton taşıyabilen özel bir sistem kurulmuştur.Çalışmalarda kullanılacak en ağır aracın zemine uyguladığı yük ise sadece 6 tondur, hazırlanan zemin bu yükü fazlasıyla taşımaktadır. Girişten harime kadar özgün mermerleri korumak için prekast, ahşap ve çelik elemanlarla güçlendirilmiş platform yapılmış, harimde mermer döşemeler belgelenmiş ve tüm zemin testleri tamamlanmıştır. İş makinelerinin hareket edeceği alanlarda yükü yayarak mermeri koruyan çok katmanlı geçici döşeme sistemi Bilim Heyeti'nin belirlediği teknik esaslara göre uygulanmış, zemine keçe, kum, kontra, ahşap karkas, xps, ses şiltesi ve baklava sac yerleştirilmiştir. Egzoz gazının yayılmaması için duman emici sistemler kullanılmaktadır. Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yürütülen tüm çalışmalar, yapının güvenliğini ve özgünlüğünü korumak amacıyla Bilim Heyeti’nin denetimi altında, bilimsel yöntemlerle ve yüksek hassasiyetle yürütülmektedir. Yapılan işlemler Ayasofya'ya zarar değil, Ayasofya'nın güçlendirilmesi ve korunması içindir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/ayasofya-caminde-kundaklama-girisimi-supheli-her-yerde-araniyor-1098370247.html

ayasofya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayasofya, restorasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi