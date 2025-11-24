DMM iddialara yanıt verdi: Ayasofya'ya zarar mı verildi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/dmm-iddialara-yanit-verdi-ayasofyaya-zarar-mi-verildi-1101242875.html
Sputnik Türkiye
Ayasofya-i Kebir Camii'nde süren restorasyon çalışmaları sırasında, caminin içerisine iş makineleri ve kamyonların sokularak tarihi yapıya zarar verildiği iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. Açıklamada bütün çalışmaların bilim heyetinin denetimi altında sürdürüldüğü vurgulanırken, "Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu bilim heyeti tarafından tespit edilmiş, zemin için statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramaları yapılmıştır" denildi. 43.5 metre yüksekliğindeki dört ana kolon yerleştirilecekDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tarihi yapının deprem güvenliğini artırmak için ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesine ve iç mekanın korunması için kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla kapatılmasına bilim heyetince karar verildiği aktarıldı. Bu sistemi taşıyacak 43.5 metre yüksekliğindeki dört ana kolonun yerleşiminin de yine bilim heyeti tarafından belirlendiğinin altının çizildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: Özel bir sistem kurduk vurgusu yapıldı"Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu bilim heyeti tarafından tespit edilmiş, zemin için statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramaları yapılmıştır. Zemin taşıma kapasitesi metrekare başına 25 ton olarak ölçülmüş, bunun üzerine metrekare başına 30 ton taşıyabilen özel bir sistem kurulmuştur.Çalışmalarda kullanılacak en ağır aracın zemine uyguladığı yük ise sadece 6 tondur, hazırlanan zemin bu yükü fazlasıyla taşımaktadır. Girişten harime kadar özgün mermerleri korumak için prekast, ahşap ve çelik elemanlarla güçlendirilmiş platform yapılmış, harimde mermer döşemeler belgelenmiş ve tüm zemin testleri tamamlanmıştır. İş makinelerinin hareket edeceği alanlarda yükü yayarak mermeri koruyan çok katmanlı geçici döşeme sistemi Bilim Heyeti'nin belirlediği teknik esaslara göre uygulanmış, zemine keçe, kum, kontra, ahşap karkas, xps, ses şiltesi ve baklava sac yerleştirilmiştir. Egzoz gazının yayılmaması için duman emici sistemler kullanılmaktadır. Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yürütülen tüm çalışmalar, yapının güvenliğini ve özgünlüğünü korumak amacıyla Bilim Heyeti’nin denetimi altında, bilimsel yöntemlerle ve yüksek hassasiyetle yürütülmektedir. Yapılan işlemler Ayasofya'ya zarar değil, Ayasofya'nın güçlendirilmesi ve korunması içindir."
