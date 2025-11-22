https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavas-ve-ozel-kalem-muduru-icin-sorusturma-izni-verildi-1101201403.html
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü için soruşturma izni verildi
22.11.2025
2025-11-22T12:08+0300
2025-11-22T12:08+0300
2025-11-22T12:10+0300
ankara
poli̇ti̇ka
abb
i̇çişleri bakanlığı
cumhuriyet başsavcılığı
mansur yavaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089168246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a1bad6c93babb7b6059e0d2c2de5005.jpg
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir adım attı. Bakanlık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen soruşturma iznini onayladı.Karar, iki isim hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamalarının incelenmesinin önünü açtı.Savcılık talep etmiştiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’nin konser harcamalarına yönelik iddialar kapsamında hazırlanan iddianame sürecinde, Yavaş ve Uzunoğlu’nun dosyaya dahil edilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talep etmişti.Başsavcılık, iki isim hakkında yöneltilen suçlamaların “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.Soruşturmanın geçmişi: 154 milyon liralık zarar iddiasıSoruşturmanın temelini, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimleri ve bilirkişi raporları oluşturuyor. Bu raporlara göre ABB’nin 32 konser hizmet alımında, belediyenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı iddia edildi.14 şüpheli gözaltına alınmıştıSoruşturma kapsamında 23 Eylül’de, aralarında eski ABB bürokratları ve belediye şirketlerinin yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişi,suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade vermiş ve sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.5 tutuklama, 9 adli kontrolNöbetçi sulh ceza hâkimliği, 14 şüpheliden 5’ini “zimmet” ve “kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak” suçlarından tutuklamış, diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.59 sayfalık iddianame kabul edildiSoruşturma tamamlandıktan sonra hazırlanan 59 sayfalık iddianamede, 5’i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları talep edildi.İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatıldı.
ankara
ankara, abb, i̇çişleri bakanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, mansur yavaş
ankara, abb, i̇çişleri bakanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, mansur yavaş
12:08 22.11.2025 (güncellendi: 12:10 22.11.2025)
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir adım attı. Bakanlık, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen soruşturma iznini onayladı.
Karar, iki isim hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamalarının incelenmesinin önünü açtı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, ABB’nin
konser harcamalarına yönelik iddialar kapsamında hazırlanan iddianame sürecinde, Yavaş ve Uzunoğlu’nun dosyaya dahil edilmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talep etmişti
.
Başsavcılık, iki isim hakkında yöneltilen suçlamaların “görevi kötüye kullanma”
ve “denetim görevini ihmal”
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.
Soruşturmanın geçmişi: 154 milyon liralık zarar iddiası
Soruşturmanın temelini, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği
, MASAK incelemesi
, Sayıştay denetimleri
ve bilirkişi raporları oluşturuyor. Bu raporlara göre ABB’nin 32 konser hizmet alımında
, belediyenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL
zarara uğratıldığı iddia edildi.
14 şüpheli gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında 23 Eylül’de, aralarında eski ABB bürokratları ve belediye şirketlerinin yöneticilerinin de bulunduğu 14 kişi,
suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade vermiş ve sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.
5 tutuklama, 9 adli kontrol
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, 14 şüpheliden 5’ini “zimmet” ve “kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak” suçlarından tutuklamış, diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
59 sayfalık iddianame kabul edildi
Soruşturma tamamlandıktan sonra hazırlanan 59 sayfalık iddianamede, 5’i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları talep edildi.
İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatıldı.