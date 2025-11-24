Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/londrada-konaklayan-turistlerden-vergi-alinmasi-gundemde-parlamento-yasayi-gorusuyor-1101229887.html
Londra'da konaklayan turistlerden vergi alınması gündemde: Parlamento yasayı görüşüyor
Londra'da konaklayan turistlerden vergi alınması gündemde: Parlamento yasayı görüşüyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin başkenti Londra'da gece konaklayan turistlere "turist vergisi" getirilmesi bekleniyor. Parlamento'da görüşülen kanunla Londra Belediye Başkanı... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T10:00+0300
2025-11-24T10:00+0300
dünya
sadiq khan
new york
toronto
londra
turist vergisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/03/1056041196_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b9992e0e02b136b53800f3fbb43405b7.jpg
İngiltere'nin başkenti Londra'da gece konaklayan turistlerden vergi alınması gündeme taşındı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan bu konuda henüz net bir açıklama yapmasa da konu parlamentoda görüşülüyor.Londra'da bir turist vergisinin yılda 240 milyon sterline kadar gelir sağlayabileceği ön görülüyor. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in, Parlamento'da görüşülen 'İngiliz Yetki Devri ve Topluluk Güçlendirme Yasası' aracılığıyla Sadiq Khan ve diğer belediye başkanlarını yetkilendirmesi bekleniyor.İskoçya ve Galler'de uygulanıyorİskoçya ve Galler, yakın zamanda gecelik ziyaretçilere farklı vergi türleri getirdiler. İskoçya'daki yerel yönetimler, konaklama için günlük faturanın belirli bir yüzdesi oranında kendi vergilerini belirleyebiliyor. Galler yerel yetkilileri, 2026'dan itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin tahsil edecek.Paris, Münih, Milano, Toronto, New York ve Tokyo'da turist vergisi alan metropoller arasında yer alıyor. New York ve Toronto, konaklamalara yüzdelik oranlı vergiler uyguluyor; New York her yıl yaklaşık 650 milyon dolar gelir elde ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/2024un-en-cok-vergi-odeyen-sehirleri-belli-oldu--tum-ulkeyi-sirtinda-bir-il-tasiyor-1092895574.html
new york
toronto
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/03/1056041196_109:0:1176:800_1920x0_80_0_0_d65a2525ea543a48f13b4fe4bbd3afab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sadiq khan, new york, toronto, londra, turist vergisi
sadiq khan, new york, toronto, londra, turist vergisi

Londra'da konaklayan turistlerden vergi alınması gündemde: Parlamento yasayı görüşüyor

10:00 24.11.2025
© AALondon Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı
London Eye, Ramazan Bayramı için ışıklandırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AA
Abone ol
İngiltere'nin başkenti Londra'da gece konaklayan turistlere "turist vergisi" getirilmesi bekleniyor. Parlamento'da görüşülen kanunla Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve diğer belediye başkanlarına bu yetki verilecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gece konaklayan turistlerden vergi alınması gündeme taşındı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan bu konuda henüz net bir açıklama yapmasa da konu parlamentoda görüşülüyor.
Londra'da bir turist vergisinin yılda 240 milyon sterline kadar gelir sağlayabileceği ön görülüyor.
İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in, Parlamento'da görüşülen 'İngiliz Yetki Devri ve Topluluk Güçlendirme Yasası' aracılığıyla Sadiq Khan ve diğer belediye başkanlarını yetkilendirmesi bekleniyor.

İskoçya ve Galler'de uygulanıyor

İskoçya ve Galler, yakın zamanda gecelik ziyaretçilere farklı vergi türleri getirdiler. İskoçya'daki yerel yönetimler, konaklama için günlük faturanın belirli bir yüzdesi oranında kendi vergilerini belirleyebiliyor. Galler yerel yetkilileri, 2026'dan itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin tahsil edecek.
Paris, Münih, Milano, Toronto, New York ve Tokyo'da turist vergisi alan metropoller arasında yer alıyor.
New York ve Toronto, konaklamalara yüzdelik oranlı vergiler uyguluyor; New York her yıl yaklaşık 650 milyon dolar gelir elde ediyor.
para - TL - lira - ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
EKONOMİ
2024'ün en çok vergi ödeyen şehirleri belli oldu: Tüm ülkeyi sırtında bir il taşıyor
21 Ocak, 12:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала