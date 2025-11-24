https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/londrada-konaklayan-turistlerden-vergi-alinmasi-gundemde-parlamento-yasayi-gorusuyor-1101229887.html
Londra'da konaklayan turistlerden vergi alınması gündemde: Parlamento yasayı görüşüyor
İngiltere'nin başkenti Londra'da gece konaklayan turistlere "turist vergisi" getirilmesi bekleniyor. Parlamento'da görüşülen kanunla Londra Belediye Başkanı... 24.11.2025
İngiltere'nin başkenti Londra'da gece konaklayan turistlerden vergi alınması gündeme taşındı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan bu konuda henüz net bir açıklama yapmasa da konu parlamentoda görüşülüyor.Londra'da bir turist vergisinin yılda 240 milyon sterline kadar gelir sağlayabileceği ön görülüyor. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in, Parlamento'da görüşülen 'İngiliz Yetki Devri ve Topluluk Güçlendirme Yasası' aracılığıyla Sadiq Khan ve diğer belediye başkanlarını yetkilendirmesi bekleniyor.İskoçya ve Galler'de uygulanıyorİskoçya ve Galler, yakın zamanda gecelik ziyaretçilere farklı vergi türleri getirdiler. İskoçya'daki yerel yönetimler, konaklama için günlük faturanın belirli bir yüzdesi oranında kendi vergilerini belirleyebiliyor. Galler yerel yetkilileri, 2026'dan itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin tahsil edecek.Paris, Münih, Milano, Toronto, New York ve Tokyo'da turist vergisi alan metropoller arasında yer alıyor. New York ve Toronto, konaklamalara yüzdelik oranlı vergiler uyguluyor; New York her yıl yaklaşık 650 milyon dolar gelir elde ediyor.
SON HABERLER
İngiltere'nin başkenti Londra'da gece konaklayan turistlere "turist vergisi" getirilmesi bekleniyor. Parlamento'da görüşülen kanunla Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve diğer belediye başkanlarına bu yetki verilecek.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gece konaklayan turistlerden vergi alınması gündeme taşındı. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan bu konuda henüz net bir açıklama yapmasa da konu parlamentoda görüşülüyor.
Londra'da bir turist vergisinin yılda 240 milyon sterline kadar gelir sağlayabileceği ön görülüyor.
İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in, Parlamento'da görüşülen 'İngiliz Yetki Devri ve Topluluk Güçlendirme Yasası' aracılığıyla Sadiq Khan ve diğer belediye başkanlarını yetkilendirmesi bekleniyor.
İskoçya ve Galler'de uygulanıyor
İskoçya ve Galler, yakın zamanda gecelik ziyaretçilere farklı vergi türleri getirdiler. İskoçya'daki yerel yönetimler, konaklama için günlük faturanın belirli bir yüzdesi oranında kendi vergilerini belirleyebiliyor. Galler yerel yetkilileri, 2026'dan itibaren ziyaretçilerden gecelik 1,30 sterlin tahsil edecek.
Paris, Münih, Milano, Toronto, New York ve Tokyo'da turist vergisi alan metropoller arasında yer alıyor.
New York ve Toronto, konaklamalara yüzdelik oranlı vergiler uyguluyor; New York her yıl yaklaşık 650 milyon dolar gelir elde ediyor.