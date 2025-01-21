https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/2024un-en-cok-vergi-odeyen-sehirleri-belli-oldu--tum-ulkeyi-sirtinda-bir-il-tasiyor-1092895574.html
2024'ün en çok vergi ödeyen şehirleri belli oldu: Tüm ülkeyi sırtında bir il taşıyor
2024'ün en çok vergi ödeyen şehirleri belli oldu: Tüm ülkeyi sırtında bir il taşıyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, hangi şehirlerden ne kadar vergi toplandığı belli oldu. İstanbul ilk sırada yer alırken tüm ülkeyi 'sırtında'... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:09+0300
2025-01-21T12:09+0300
2025-01-21T12:09+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
vergi borcu
vergi beyannemesi
vergi beyanı
istanbul
kocaeli
ankara
izmir
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla göre yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüzde 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu. İstanbul ise tek başına toplam verginin yaklaşık yarısını oluştururken, diğer 80 il toplamda ancak İstanbul kadar katkı verdi. Peki en çok vergiyi hangi iller ödedi? En az vergi ödeyen iller hangileri?Verginin yükü İstanbul'da Önceki yıla göre İstanbul’da vergi tahakkuku yüzde 61,8, tahsilatı yüzde 66,6 arttı ve tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 89,4’ten yüzde 92’ye yükseldi. Ülke geneli toplam tahsilatta İstanbul’un 2023 yılında yüzde 47,6 olan payı, geçen yıl yüzde 48,8’e çıktı. Buna göre, 85,4 milyon olan ülke nüfusunun 15,7 milyon kişi ile yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul tek başına vergi pastasının yaklaşık yarısını yaratırken, diğer 80 il toplamda vergi havuzuna ancak İstanbul kadar katkı verdi.En çok vergiyi hangi şehirler ödedi?Dünya'dan Naki Bakır'ın yazısına göre, İstanbul'dan sonra en fazla vergi pastasına katkı yapan il Ankara oldu. Kocaeli ise 753 milyar lira vergi ödeyerek yüzde 10,3 payla üçüncü sırada yer edindi. Sonrasında ise İzmir, Bursa, Mersin, Antalya, Adana, Tekirdağ ve Hatay sıralandı. En az vergi ödeyen şehirler Düşük nüfus ve ekonomik faaliyetlerinin az olması nedeniyle 2024 yılında en az vergi ödeyenler şehirler ise şu şekilde: Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis olarak sıralandı. Kocaeli kişi başı vergide birinci olduKişi başı vergiyi en çok ödeyen şehir ise Kocaeli oldu. Ortalama olarak 85 bin 565 lira ödeyen Kocaeli, diğer şehirlere göre farklı bir aralıkta oluştu. Bu ilde kişi başına vergi tahsilatı, Türkiye ortalamasının 4,2 katı düzeyinde gerçekleşti. Kocaeli'de böyle bir sonucun çıkması nedeni olarak ise büyük sanayi kuruluşlarının burada bulunması kaynaklı gösterildi.Ekonomisi en büyük ancak aşırı yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul ise kişi başına ortalama yıllık vergi tahsilatında 227 bin 896 lira ile Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldı.Kişi başı en çok vergi ödeyen şehirler hangileri?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/altin-fiyatlarinda-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-bugun-ne-kadar-1092885844.html
istanbul
kocaeli
ankara
izmir
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hazine ve maliye bakanlığı bütçe verileri, türkiye vergi, en çok hangi il vergi ödedi, en çok vergiyi hangi iller ödedi, en az vergi ödeyen iller hangileri, istanbul ne kadar vergi ödedi, istanbul vergi
hazine ve maliye bakanlığı bütçe verileri, türkiye vergi, en çok hangi il vergi ödedi, en çok vergiyi hangi iller ödedi, en az vergi ödeyen iller hangileri, istanbul ne kadar vergi ödedi, istanbul vergi
2024'ün en çok vergi ödeyen şehirleri belli oldu: Tüm ülkeyi sırtında bir il taşıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, hangi şehirlerden ne kadar vergi toplandığı belli oldu. İstanbul ilk sırada yer alırken tüm ülkeyi 'sırtında' taşıdığı ortaya konuldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla göre yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüzde 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu. İstanbul ise tek başına toplam verginin yaklaşık yarısını oluştururken, diğer 80 il toplamda ancak İstanbul kadar katkı verdi. Peki en çok vergiyi hangi iller ödedi? En az vergi ödeyen iller hangileri?
Verginin yükü İstanbul'da
Önceki yıla göre İstanbul’da vergi tahakkuku yüzde 61,8, tahsilatı yüzde 66,6 arttı ve tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 89,4’ten yüzde 92’ye yükseldi. Ülke geneli toplam tahsilatta İstanbul’un 2023 yılında yüzde 47,6 olan payı, geçen yıl yüzde 48,8’e çıktı. Buna göre, 85,4 milyon olan ülke nüfusunun 15,7 milyon kişi ile yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul tek başına vergi pastasının yaklaşık yarısını yaratırken, diğer 80 il toplamda vergi havuzuna ancak İstanbul kadar katkı verdi.
En çok vergiyi hangi şehirler ödedi?
Dünya'dan Naki Bakır'ın yazısına göre, İstanbul'dan sonra en fazla vergi pastasına katkı yapan il Ankara oldu. Kocaeli ise 753 milyar lira vergi ödeyerek yüzde 10,3 payla üçüncü sırada yer edindi. Sonrasında ise İzmir, Bursa, Mersin, Antalya, Adana, Tekirdağ ve Hatay sıralandı.
En az vergi ödeyen şehirler
Düşük nüfus ve ekonomik faaliyetlerinin az olması nedeniyle 2024 yılında en az vergi ödeyenler şehirler ise şu şekilde: Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis olarak sıralandı.
Kocaeli kişi başı vergide birinci oldu
Kişi başı vergiyi en çok ödeyen şehir ise Kocaeli oldu. Ortalama olarak 85 bin 565 lira ödeyen Kocaeli, diğer şehirlere göre farklı bir aralıkta oluştu. Bu ilde kişi başına vergi tahsilatı, Türkiye ortalamasının 4,2 katı düzeyinde gerçekleşti. Kocaeli'de böyle bir sonucun çıkması nedeni olarak ise büyük sanayi kuruluşlarının burada bulunması kaynaklı gösterildi.
Ekonomisi en büyük ancak aşırı yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul ise kişi başına ortalama yıllık vergi tahsilatında 227 bin 896 lira ile Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldı.
Kişi başı en çok vergi ödeyen şehirler hangileri?