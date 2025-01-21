https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/2024un-en-cok-vergi-odeyen-sehirleri-belli-oldu--tum-ulkeyi-sirtinda-bir-il-tasiyor-1092895574.html

2024'ün en çok vergi ödeyen şehirleri belli oldu: Tüm ülkeyi sırtında bir il taşıyor

2024'ün en çok vergi ödeyen şehirleri belli oldu: Tüm ülkeyi sırtında bir il taşıyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, hangi şehirlerden ne kadar vergi toplandığı belli oldu. İstanbul ilk sırada yer alırken tüm ülkeyi 'sırtında'... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T12:09+0300

2025-01-21T12:09+0300

2025-01-21T12:09+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

vergi

vergi borcu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla gö­re yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüz­de 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu. İstanbul ise tek başına toplam verginin yaklaşık yarısını oluştururken, diğer 80 il toplamda ancak İstanbul kadar katkı verdi. Peki en çok vergiyi hangi iller ödedi? En az vergi ödeyen iller hangileri?Verginin yükü İstanbul'da Önceki yıla göre İs­tanbul’da vergi tahakkuku yüz­de 61,8, tahsilatı yüzde 66,6 art­tı ve tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 89,4’ten yüzde 92’ye yük­seldi. Ülke geneli toplam tah­silatta İstanbul’un 2023 yılın­da yüzde 47,6 olan payı, geçen yıl yüzde 48,8’e çıktı. Buna göre, 85,4 milyon olan ülke nüfusu­nun 15,7 milyon kişi ile yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul tek başına vergi pastasının yakla­şık yarısını yaratırken, diğer 80 il toplamda vergi havuzuna an­cak İstanbul kadar katkı verdi.En çok vergiyi hangi şehirler ödedi?Dünya'dan Naki Bakır'ın yazısına göre, İstanbul'dan sonra en fazla vergi pastasına katkı yapan il Ankara oldu. Kocaeli ise 753 milyar lira vergi ödeyerek yüzde 10,3 pay­la üçüncü sırada yer edindi. Sonrasında ise İzmir, Bursa, Mersin, Antalya, Adana, Tekirdağ ve Hatay sıralandı. En az vergi ödeyen şehirler Düşük nüfus ve ekonomik faaliyetlerinin az olması nedeniyle 2024 yılında en az vergi ödeyenler şehirler ise şu şekilde: Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis olarak sıralandı. Kocaeli kişi başı vergide birinci olduKişi başı vergiyi en çok ödeyen şehir ise Kocaeli oldu. Ortalama olarak 85 bin 565 lira ödeyen Kocaeli, diğer şehirlere göre farklı bir aralıkta oluştu. Bu ilde kişi başına vergi tahsilatı, Türkiye ortalaması­nın 4,2 katı düzeyinde gerçek­leşti. Kocaeli'de böyle bir sonucun çıkması nedeni olarak ise büyük sanayi kuruluşlarının burada bulunması kaynaklı gösterildi.Ekonomisi en büyük an­cak aşırı yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul ise kişi başına or­talama yıllık vergi tahsilatında 227 bin 896 lira ile Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer al­dı.Kişi başı en çok vergi ödeyen şehirler hangileri?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/altin-fiyatlarinda-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-bugun-ne-kadar-1092885844.html

istanbul

kocaeli

ankara

izmir

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