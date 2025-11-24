Türkiye
Durov: Charlie Kirk suikastında Fransa'nın parmağı olabilir
Durov: Charlie Kirk suikastında Fransa'nın parmağı olabilir
Durov, Eylül ayında bir etkinlik sırasında silahla vurularak öldürülen Kirk'e yönelik suikastte Fransa'nın parmağı olabileceğini dışlamadı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Telegram kurucusu Pavel Durov, ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen suikastta Fransa'nın dahlinin muhtemel olduğunu söyledi.Amerikalı gazeteci Candace Owens'ın Kirk suikastı hakkında yayınladığı bilgilerin güvenilir olduğunu düşündüğünü söyleyen Durov, "Charlie Kirk'ün Macron'un Fransa'sı hakkında söylediği tüm şeyleri inceledikten sonra, Candace'in Fransa'nın suikasttaki rolüne dair verdiği bilgilerin tamamen makul olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Amerikalı gazeteci Owens, daha önce X'te üst düzey bir Fransız hükümet yetkilisinin kendisiyle iletişime geçtiğini bildirmişti. Owens, söz konusu yetkilinin Kirk'ün katilinin çok uluslu bir örgüt olan Fransız Lejyonu'nun 13. Tugayı'nda eğitim aldığını söylediğini belirtmişti.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Nereden geldiği belli olmayan kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetmişti.Charlie Kirk kimdir?ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu Turning Point USA'in kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. Sosyal medyada 20 milyondan fazla takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı. Demokrat Parti taraftarlarıyla tartıştığı videoları çok sayıda izleme toplamıştı.Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan Kirk, Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy'i barışın önünde bir engel olarak nitelendirmişti.
Durov, Eylül ayında bir etkinlik sırasında silahla vurularak öldürülen Kirk'e yönelik suikastte Fransa'nın parmağı olabileceğini dışlamadı.
Telegram kurucusu Pavel Durov, ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen suikastta Fransa'nın dahlinin muhtemel olduğunu söyledi.

Amerikalı gazeteci Candace Owens'ın Kirk suikastı hakkında yayınladığı bilgilerin güvenilir olduğunu düşündüğünü söyleyen Durov, "Charlie Kirk'ün Macron'un Fransa'sı hakkında söylediği tüm şeyleri inceledikten sonra, Candace'in Fransa'nın suikasttaki rolüne dair verdiği bilgilerin tamamen makul olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Amerikalı gazeteci Owens, daha önce X'te üst düzey bir Fransız hükümet yetkilisinin kendisiyle iletişime geçtiğini bildirmişti. Owens, söz konusu yetkilinin Kirk'ün katilinin çok uluslu bir örgüt olan Fransız Lejyonu'nun 13. Tugayı'nda eğitim aldığını söylediğini belirtmişti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Nereden geldiği belli olmayan kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Charlie Kirk kimdir?

ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu Turning Point USA’in kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. Sosyal medyada 20 milyondan fazla takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı. Demokrat Parti taraftarlarıyla tartıştığı videoları çok sayıda izleme toplamıştı.
Ukrayna'ya yardıma karşı çıkan Kirk, Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy'i barışın önünde bir engel olarak nitelendirmişti.
