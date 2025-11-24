https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/demokrat-parti-tbmmdeki-milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonundan-cekildi-1101249820.html
Demokrat Parti, TBMM’deki ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan çekildi
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi...
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş'la düzenlediği basın toplantısında konuştu.Uysal, “Bugün itibarıyla TBMM çatısı altında kurulan, İmralı süreci olarak ifade edilen bu komisyondan ayrıldığımızı duyurmuş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
