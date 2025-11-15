Türkiye
Galatasaray'da Icardi için karar verildi
Galatasaray'da Icardi için karar verildi
Galatasaray'da sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa basınının haberine göre
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da, sarı-kırmızılı kulüp oyuncuyu takımda tutmak için çalışmalara başladı.Avrupa basınının haberine göre yönetim, Icardi’nin 1 Ocak 2026’dan itibaren başka takımlarla ön anlaşma yapmasını engellemek amacıyla görüşmeleri öne çekti.Bu sezon ligde 11 maçta 6 gol atan 32 yaşındaki Arjantinli forvetin performansından memnun olan Galatasaray, Icardi’yi takımın gelecek planlarında önemli bir parça olarak görüyor. Haberde, deneyimli golcünün de sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu yaklaştığı ve İstanbul’da kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Galatasaray'da Icardi için karar verildi

Galatasaray’da sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa basınının haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızla sözleşme uzatmak için resmi adımları atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da, sarı-kırmızılı kulüp oyuncuyu takımda tutmak için çalışmalara başladı.
Avrupa basınının haberine göre yönetim, Icardi’nin 1 Ocak 2026’dan itibaren başka takımlarla ön anlaşma yapmasını engellemek amacıyla görüşmeleri öne çekti.
Bu sezon ligde 11 maçta 6 gol atan 32 yaşındaki Arjantinli forvetin performansından memnun olan Galatasaray, Icardi’yi takımın gelecek planlarında önemli bir parça olarak görüyor.
Haberde, deneyimli golcünün de sözleşme uzatma görüşmelerine olumlu yaklaştığı ve İstanbul’da kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.
