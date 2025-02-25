https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sosyal-medya-fenomeni-merve-taskinin-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1093951095.html
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat’ta yaptığı bir paylaşım nedeniyle ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alındı ve ev hapsi kararıyla serbest... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T00:53+0300
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Merve Taşkın'ın müstehcenlik suçundan yürütülen soruşturma sonucunda 3 yıla kadar hapsi istendi.14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla Merve Taşkın gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Savcılığın yönlendirmesiyle mahkemeye sevk edilen Merve Taşkın hakkında adli kontrol kararı verilerek ev hapsine çarptırıldı. Savcılık, sosyal medya paylaşımlarının ‘müstehcenlik’ suçunu teşkil ettiğini değerlendirerek, Taşkın hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/merve-taskin-gozalti-surecini-anlatti-bana-saka-yaptiniz-degil-mi-1093727501.html
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Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın 3 yıla kadar hapsi istendi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat’ta yaptığı bir paylaşım nedeniyle ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alındı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Merve Taşkın'ın müstehcenlik suçundan yürütülen soruşturma sonucunda 3 yıla kadar hapsi istendi.
14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla Merve Taşkın gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Savcılığın yönlendirmesiyle mahkemeye sevk edilen Merve Taşkın hakkında adli kontrol kararı verilerek ev hapsine çarptırıldı. Savcılık, sosyal medya paylaşımlarının ‘müstehcenlik’ suçunu teşkil ettiğini değerlendirerek, Taşkın hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.