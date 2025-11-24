Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Güney Afrika temasları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
Güney Afrika temasları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T02:42+0300
2025-11-24T03:04+0300
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağı, saat 01.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Türkiye'ye geldi.
02:42 24.11.2025 (güncellendi: 03:04 24.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağı, saat 01.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Türkiye'ye geldi.
