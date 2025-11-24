https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/guney-afrikada-temaslarini-tamamlayan-cumhurbaskani-erdogan-turkiyeye-dondu-1101226351.html
Güney Afrika temasları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan TUR uçağı, saat 01.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de Türkiye'ye geldi.
