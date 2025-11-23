https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-filistin-devleti-kurulmadan-kuresel-baris-saglanamaz-1101219848.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısında konuştu. 23.11.2025, Sputnik Türkiye
15:09 23.11.2025 (güncellendi: 15:41 23.11.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli. 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi.Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum. Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz. G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir'' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''(Rusya-Ukrayna) Barışa giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız. Zelenskiy'le geçen hafta Ankara'da görüştük, yarın da telefonla Putin'le görüşeceğiz. Tahıl koridoru gayretimiz aslında barışa giden yolu açmak içindi. (Tahıl Koridoru) Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum'' dedi.