https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cumhurbaskani-erdogan-ozgur-filistin-devleti-kurulmadan-kuresel-baris-saglanamaz-1101219848.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısında konuştu. 23.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-23T15:09+0300

2025-11-23T15:09+0300

2025-11-23T15:41+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

g20

g20 liderler zirvesi

g20 zirvesi

g20 liderler zirvesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101219677_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ecafe5c375a7a4b18598d2d3b330f98f.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Afrika'nın Filistin davasına sarsılmaz desteği çok kıymetli. 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi.Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika'yı tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum. Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz. G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir'' şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''(Rusya-Ukrayna) Barışa giden yolda Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak, bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik, inşallah bunu başaracağız. Zelenskiy'le geçen hafta Ankara'da görüştük, yarın da telefonla Putin'le görüşeceğiz. Tahıl koridoru gayretimiz aslında barışa giden yolu açmak içindi. (Tahıl Koridoru) Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macronla-gorustu-1101217979.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, g20, g20 liderler zirvesi, g20 zirvesi, g20 liderler zirvesi