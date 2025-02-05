https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/unlu-sanatci-ferdi-tayfurun-vasiyeti-aciklandi-mal-varligini-hangi-kurumlara-bagisladi-1093396858.html

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Mal varlığını hangi kurumlara bağışladı?

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Mal varlığını hangi kurumlara bağışladı?

Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Tayfur mirasının bir kısmını TSK, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bıraktı. Küs olduğu iddia... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-05T17:55+0300

2025-02-05T17:55+0300

2025-02-05T18:24+0300

yaşam

ferdi tayfur

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

lösev

darüşşafaka

darüşşafaka cemiyeti

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miras

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Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve 2 Ocak'ta yaşamını yitiren ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Tayfur'un yeğeni yaptığı açıklamada ünlü şarkıcının mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığını duyurdu. Tayfur'un kalan mal varlığını da aile bireylerine bırakırken, vasiyetnamede adı geçmeyen Timur Turanbayburt ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı vasiyetnameye itiraz etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğmuştu. 79 yaşında hayata veda eden sanatçı, İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Ferdi Tayfur'un basın danışmanlığını yapan ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un sosyal medya hesabından vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Hangi kurumlara miras bıraktığını açıkladıAçıklamada şu ifadelere yer verildi:Sivil toplum örgütlerine ne bıraktı?Sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtildi.Ferdi Tayfur mal varlığını nasıl dağıttı?Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.Tuğçe Tayfur itiraz ettiVasiyet okunduktan sonra aile fertlerine itirazları soruldu. Aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker vasiyete itiraz ettiklerini belirtirken diğerleri vasiyeti kabul ettiklerini söyledi.Vasiyetin iptali için dava açtılarTimur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker de detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek, "Vasiyetin iptali için de dava açtık. Ayrıca başka dava da açacağız. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Tuğçe Hanım hamile olduğundan dolayı gelemedi. İnşallah bir sonraki celseye gelir." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/ferdi-tayfurun-vefatindan-sonra-tugce-tayfurdan-dikkat-ceken-hamle-magazasi-icin-karar-verdi-1093193203.html

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