Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'Galatasaray'ı yenin' diyen taraftara yanıt: 'Hadi inşallah'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'Galatasaray'ı yenin' diyen taraftara yanıt: 'Hadi inşallah'
Sputnik Türkiye
Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz" dedi. Saran kendisine... 24.11.2025
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Didi Stadı'nda maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir galibiyet olduğunu söyledi.Saran "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz. Ben hep şunu söylüyorum biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Onları seviyoruz. Oyuncularımızı gördünüz, nasıl mücadele etti" diye konuştu.Sadettin Saran, Fenerbahçeli bir taraftarın "Galatasaray'ı yenin" sözü üzerine "hadi inşallah" dedi.
© AA / Muhammed Ali Yiğit
Abone ol
Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz" dedi. Saran kendisine "Galatasaray'ı yenin" diyen bir taraftara "Hadi inşallah" şeklinde karşılık verdi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Didi Stadı'nda maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir galibiyet olduğunu söyledi.
Saran "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz. Ben hep şunu söylüyorum biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Onları seviyoruz. Oyuncularımızı gördünüz, nasıl mücadele etti" diye konuştu.
Sadettin Saran, Fenerbahçeli bir taraftarın "Galatasaray'ı yenin" sözü üzerine "hadi inşallah" dedi.
