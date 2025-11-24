https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fenerbahce-baskani-sadettin-sarandan---galatasarayi-yenin-diyen-taraftara-yanit-hadi-insallah-1101226051.html

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'Galatasaray'ı yenin' diyen taraftara yanıt: 'Hadi inşallah'

Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz" dedi. Saran kendisine... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Didi Stadı'nda maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir galibiyet olduğunu söyledi.Saran "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz. Ben hep şunu söylüyorum biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Onları seviyoruz. Oyuncularımızı gördünüz, nasıl mücadele etti" diye konuştu.Sadettin Saran, Fenerbahçeli bir taraftarın "Galatasaray'ı yenin" sözü üzerine "hadi inşallah" dedi.

