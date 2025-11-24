https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fenerbahce-baskani-sadettin-sarandan---galatasarayi-yenin-diyen-taraftara-yanit-hadi-insallah-1101226051.html
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'Galatasaray'ı yenin' diyen taraftara yanıt: 'Hadi inşallah'
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'Galatasaray'ı yenin' diyen taraftara yanıt: 'Hadi inşallah'
Sputnik Türkiye
Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz" dedi. Saran kendisine... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T01:35+0300
2025-11-24T01:35+0300
2025-11-24T01:35+0300
spor
sadettin saran
galatasaray
çaykur rizespor
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099423937_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_924b75d234bf8127a1888ad1de98e996.jpg
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Didi Stadı'nda maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir galibiyet olduğunu söyledi.Saran "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz. Ben hep şunu söylüyorum biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Onları seviyoruz. Oyuncularımızı gördünüz, nasıl mücadele etti" diye konuştu.Sadettin Saran, Fenerbahçeli bir taraftarın "Galatasaray'ı yenin" sözü üzerine "hadi inşallah" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/fenerbahce-deplasmanda-c-rizesporu-5-2-maglup-etti-1101224059.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099423937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3429d477ebc2c8c93bc136553b3b060.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sadettin saran, galatasaray, çaykur rizespor, fenerbahçe
sadettin saran, galatasaray, çaykur rizespor, fenerbahçe
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'Galatasaray'ı yenin' diyen taraftara yanıt: 'Hadi inşallah'
Çaykur Rizespor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz" dedi. Saran kendisine "Galatasaray'ı yenin" diyen bir taraftara "Hadi inşallah" şeklinde karşılık verdi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Didi Stadı'nda maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir galibiyet olduğunu söyledi.
Saran "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, oyuncularımızı seviyoruz. Ben hep şunu söylüyorum biz taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Onları seviyoruz. Oyuncularımızı gördünüz, nasıl mücadele etti" diye konuştu.
Sadettin Saran, Fenerbahçeli bir taraftarın "Galatasaray'ı yenin" sözü üzerine "hadi inşallah" dedi.