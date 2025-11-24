Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik Galatasaray yanıtı

Türkiye
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, 1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099869308_0:222:2048:1374_1920x0_80_0_0_ed873f979e00de07bbfa1e8595f51632.jpg
Gözler 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun da kendisine yöneltilen 'Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor? sorusuna 'İnşallah' yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Gözler derbi maça çevrildiSüper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler, aldığı bu sonuçla puanını 31'e yükseltti. Gözler de 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gazetecilerin "Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
© AA / Serhat Çağdaş
Kerem Aktürkoğlu: Gol atınca dünyanın en iyi, atamayınca dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, 1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Gözler 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun da kendisine yöneltilen 'Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor? sorusuna 'İnşallah' yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Gözler derbi maça çevrildi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler, aldığı bu sonuçla puanını 31'e yükseltti. Gözler de 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gazetecilerin "Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan 'Galatasaray'ı yenin' diyen taraftara yanıt: 'Hadi inşallah'
