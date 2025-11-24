https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fenerbahceli-kerem-akturkoglundan-tek-kelimelik-galatasaray-yaniti-1101232453.html
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik Galatasaray yanıtı
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik Galatasaray yanıtı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, 1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T10:48+0300
2025-11-24T10:48+0300
2025-11-24T10:48+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
kerem aktürkoğlu
çaykur rizespor
derbi
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099869308_0:222:2048:1374_1920x0_80_0_0_ed873f979e00de07bbfa1e8595f51632.jpg
Gözler 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun da kendisine yöneltilen 'Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor? sorusuna 'İnşallah' yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Gözler derbi maça çevrildiSüper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler, aldığı bu sonuçla puanını 31'e yükseltti. Gözler de 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gazetecilerin "Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fenerbahce-baskani-sadettin-sarandan---galatasarayi-yenin-diyen-taraftara-yanit-hadi-insallah-1101226051.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099869308_0:30:2048:1566_1920x0_80_0_0_18d434cc53b670f42a7cae06fe157e6e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, çaykur rizespor, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
galatasaray, fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, çaykur rizespor, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik Galatasaray yanıtı
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, 1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Gözler 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun da kendisine yöneltilen 'Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor? sorusuna 'İnşallah' yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Gözler derbi maça çevrildi
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler, aldığı bu sonuçla puanını 31'e yükseltti. Gözler de 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gazetecilerin "Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.