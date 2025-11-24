https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fenerbahceli-kerem-akturkoglundan-tek-kelimelik-galatasaray-yaniti-1101232453.html

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik Galatasaray yanıtı

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik Galatasaray yanıtı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, 1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T10:48+0300

2025-11-24T10:48+0300

2025-11-24T10:48+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

kerem aktürkoğlu

çaykur rizespor

derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099869308_0:222:2048:1374_1920x0_80_0_0_ed873f979e00de07bbfa1e8595f51632.jpg

Gözler 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun da kendisine yöneltilen 'Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor? sorusuna 'İnşallah' yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Gözler derbi maça çevrildiSüper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı lacivertliler, aldığı bu sonuçla puanını 31'e yükseltti. Gözler de 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gazetecilerin "Galatasaray maçında gol atar mısın, taraftar soruyor?" sorusuna "İnşallah" yanıtını verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun cevabı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fenerbahce-baskani-sadettin-sarandan---galatasarayi-yenin-diyen-taraftara-yanit-hadi-insallah-1101226051.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, fenerbahçe, kerem aktürkoğlu, çaykur rizespor, derbi, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı