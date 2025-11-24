https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/fenerbahce-teknik-direktoru-domenico-tedesco-guclu-bir-takima-karsi-oynadik-1101225415.html

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Güçlü bir takıma karşı oynadık

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir maç oynadıklarını belirtti.İyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Tedesco, "İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri de takımını bu maça çok iyi hazırlamıştı. Maçı çevirebilmemiz için çok fazla enerji sarf etmemiz gerekti" ifadelerini kullandı.Tedesco, devre arasında futbolcularla görüştüğünü anlatarak "Öz güvenli olmamız gerektiğini konuştuk. Kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda bir gol atarsak bu maçı çevirebileceğimizi ve buna inanmamız gerektiğini konuştuk. Takım, bunları ikinci yarıda iyi bir şekilde sahaya yansıttı. Şunu söyleyebilirim ki çok net bir şekilde bütün takımın almış olduğu bir galibiyet. Çünkü takımın içerisindeki ilk oyuncudan son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji var. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.Tedesco Çaykur Rizespor'un son oynadığı maçı da izlediğini söyleyerek "Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları maçları izlemiştim. O maçların hepsinde iyi bir oyun sergilemişlerdi. Aynı zamanda bize karşı oynarken de kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Dolayısıyla çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar" şeklinde konuştu.Çaykur Rizespor'un merkezinde çok güçlü ve teknik oyuncuların olduğunu ifade eden Fenerbahçe Teknik Direktörü "Özellikle 6 numara Papanikolaou sürekli top isteyen bir oyuncu. 2-8 numaraları bence değerli oyuncular. Forvet oyuncuları hem bağlantıya gelen hem arkaya koşu yapan oyuncu. Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Verkaçlar yapıyorlardı. Bütün bunlara aslında biz hazırlanmıştık ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın, maçın içerisindeki o duygu farklıdır" dedi.

