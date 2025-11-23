https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/fenerbahce-deplasmanda-c-rizesporu-5-2-maglup-etti-1101224059.html

Fenerbahçe deplasmanda Ç. Rizespor'u 5-2 mağlup etti

Fenerbahçe deplasmanda Ç. Rizespor'u 5-2 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşan Fenerbahçe deplasmanda Ç. Rizespor'u 5-2 yendi. 23.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-23T21:56+0300

2025-11-23T21:56+0300

2025-11-23T22:34+0300

spor

fenerbahçe

çaykur rizespor

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101223902_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_63263e637abde01664848f97e9fbf277.jpg

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-2 mağlup etti.Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde üst üste iki deplasman maçını 2 farkla geri düşmesine rağmen kazanan ilk takım oldu.55. dakikada Fenerbahçe fakı 1'e indirdi. Fred'in ceza sahasının dışında şutunda kaleci Fofana'nın kontrol etmeye çalıştığı top Asensio'nun önüne düştü. Sarı-lacivertli futbolcu, topu filelerle buluşturdu: 2-158. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Nene'nin soldan ortasında ceza sahasında Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-259. dakikada Sowe'un ceza sahasına çektiği şutta top yan direkten oyun alanına geri döndü.63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrasında iki sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.65. dakikada Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza sahasında Jhon Duran, topu Asensio'ya indirdi. Asensio, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-378. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Nene'nin ceza sahasının solunda yerden gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-488. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Asensio'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Brown, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta topu ağlara gönderdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe maçı, fb maçı, rizespor, fener, fener maçı, fenerbahce, rizespor - fenerbahçe maç kadrosu, çaykur rizespor, çaykur rizespor fenerbahçe, fener rize, rize fb, rizespor vs fenerbahçe, rize, rizespor fenerbahçe, fenerbahçe rize, rize fener, fenerbahçe çaykur rizespor, rizespor - fenerbahçe puan durumları, fb maç, ali sowe, rizespor - fenerbahçe istatistikleri, ilhan palut, rizespor - fenerbahçe maç, rizespor - fenerbahçe önemli dakikalar, fener rize maçı, rizespor fenerbahçe maçı, rize fener maçı, fenerbahce rizespor, fenerbahçe rize maçı, rize fenerbahçe maçı, fb rize maçı, fenerbahçe rizespor canlı izle, fenerbahçe maç sonucu, caykur rizespor fenerbahce, fb maci, rize spor,