Erdoğan: Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum sınıflar 80-90 kişilikti, şimdi 15-20
Erdoğan: Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum sınıflar 80-90 kişilikti, şimdi 15-20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programındaki konuşmasında yıllar içinde eğitimdeki gelişimi vurguladı. Eskiden sınıfların 90 kişiye kadar kalabalık... 24.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'den bu yana eğitim alanındaki gelişimi anlattı:Öğretmenlere mesaj
Erdoğan: Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum sınıflar 80-90 kişilikti, şimdi 15-20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü programındaki konuşmasında yıllar içinde eğitimdeki gelişimi vurguladı. Eskiden sınıfların 90 kişiye kadar kalabalık olduğunu vurgulayan Erdoğan, şimdi ise 15-20 civarında olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'den bu yana eğitim alanındaki gelişimi anlattı:

2002'den bu yana öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aştı. Öğretmen olmazsa öğrenciyi kim yetiştirecek? Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum, 90 öğrenci vardı.

Öğretmenlere mesaj

"Bugün burada olan öğretmenlerimizin tebessümle hatırladığı, kendisine kattıkları için hep şükranla yad ettiği belki de örnek alarak bu mesleği seçtiği bir öğretmeni mutlaka vardır. Her birimiz, üzerimizde hakkı olan öğretmenlerimizi yıllardır olduğu gibi bugün bir kez daha minnetle, özlemle yad ediyoruz. Sizlerin şahsında 81 ilimizdeki tüm öğretmenlere ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bende emeği ve göz nuru bulunan öğretmenlerime şükranlarımı sunuyor, hayatta olan hocalarımın her birinin tek tek ellerinden öpüyorum. Vazife başında şehit olan öğretmenlerimizle afetlerde, kazalarda kaybettiğimiz öğretmenlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa kendilerini her Öğretmenler Günü'nde milletçe, hüzünle, hasretle ve minnetle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'a ve Necmettin Yılmaz'a, Cenabıallah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Öğrencilerini yetiştirdikten sonra artık emekli olmuş öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ömürler diliyor, onlara da ayrıca şükranlarımızı iletiyorum."
