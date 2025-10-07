https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/bakan-memisoglu-duyurdu-saglik-bakanligina-atama-ne-zaman-1099997288.html
Bakan Memişoğlu duyurdu: Sağlık Bakanlığı'na atama ne zaman?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025’te yeni personel alımı yapılmayacağını, 2026’da ise yeniden sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Memişoğlu ayrıca... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Memişoğlu, 2025 yılında yeni sözleşmeli personel alımı yapılmayacağını, 2026’da ise yeniden personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. 'Bekleme oranlarını yüzde 82 oranında azalttık'Merkezi randevu sisteminde bekleme oranlarına değinen Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:'e-Devlet’ten organ bağışı dönemi başladı'Türkiye’de 32 bin 500’den fazla hastanın organ bağışı beklediğini belirten Bakan Memişoğlu, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı uygulamasının hayata geçtiğini açıkladı.'Toplumun yüzde 70’i fazla kilolu'Türkiye nüfusunun yalnızca yüzde 30’unun ideal kilosunda olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, “Toplumun yüzde 70’i fazla kilolu. Sağlıklı bir toplum için farkındalığı artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.'Grip aşısında sorun yok'Grip aşısı hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, ''65 yaş üstü vatandaşlara, 5 yaş altındaki çocuklara, kronik hastalara ve sağlık çalışanlarına aşılar ücretsiz yapılıyor. Grip aşısında sorun yok'' dedi.
türki̇ye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Memişoğlu, 2025 yılında yeni sözleşmeli personel alımı yapılmayacağını, 2026’da ise yeniden personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.
'Bekleme oranlarını yüzde 82 oranında azalttık'
Merkezi randevu sisteminde bekleme oranlarına değinen Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sağlık Bakanlığı olarak, sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde o hizmetin iyi yapılması ve milletimizin memnun olması için uğraşıyoruz. Merkezi hastane randevu sistemimiz çok iyi bir sistem. Son bir senede randevu bekleme oranlarını yüzde 82 oranında azalttık. Bazı branşlarda sıkıntılar var ama bu büyük bir çabadır. Bazen kardiyolojik MR’larda veya mamografide randevu sıkıntısı oluyor. Bununla ilgili çalışma yürütüyoruz, kısa sürede çözeceğiz.
'e-Devlet’ten organ bağışı dönemi başladı'
Türkiye’de 32 bin 500’den fazla hastanın organ bağışı beklediğini belirten Bakan Memişoğlu, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı uygulamasının hayata geçtiğini açıkladı.
'Toplumun yüzde 70’i fazla kilolu'
Türkiye nüfusunun yalnızca yüzde 30’unun ideal kilosunda olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, “Toplumun yüzde 70’i fazla kilolu. Sağlıklı bir toplum için farkındalığı artırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
'Grip aşısında sorun yok'
Grip aşısı hakkında konuşan Bakan Memişoğlu, ''65 yaş üstü vatandaşlara, 5 yaş altındaki çocuklara, kronik hastalara ve sağlık çalışanlarına aşılar ücretsiz yapılıyor. Grip aşısında sorun yok'' dedi.