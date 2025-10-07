Bakan Memişoğlu duyurdu: Sağlık Bakanlığı'na atama ne zaman?

Sağlık Bakanlığı olarak, sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde o hizmetin iyi yapılması ve milletimizin memnun olması için uğraşıyoruz. Merkezi hastane randevu sistemimiz çok iyi bir sistem. Son bir senede randevu bekleme oranlarını yüzde 82 oranında azalttık. Bazı branşlarda sıkıntılar var ama bu büyük bir çabadır. Bazen kardiyolojik MR’larda veya mamografide randevu sıkıntısı oluyor. Bununla ilgili çalışma yürütüyoruz, kısa sürede çözeceğiz.