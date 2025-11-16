https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/turkiye-emekliler-derneginden-emekliler-icin-seyyanen-zam-talebi-1101039637.html
Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi
Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi
Sputnik Türkiye
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu. 16.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-16T14:10+0300
2025-11-16T14:10+0300
2025-11-16T14:10+0300
ekonomi̇
emekli
türkiye emekliler derneği (tüed)
türkiye
emekli zammı
seyyanen zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_0:32:745:451_1920x0_80_0_0_3079197cef36ff4dd50a69db343feb78.jpg
Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi.Emekliler ne istiyor?TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü.Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu.'TÜFE çarşı pazar fiyatıyla uyumlu değil'Bildiride, enflasyon hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:'Dolaylı vergiler, emekli aylıklarını küçülten bir etki yapıyor'Alt sınır aylık bağlama hesaplama sisteminde değişikliğe gidilmesinin de talep edildiği bildiride, şunlar kaydedildi:Seyyanen zam nedir?Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.Seyyanen zam”, herkese eşit miktarda yapılan zam demektir.Yani oransal (%10, %20 gibi) bir artış değildir. Maaşı kaç lira olursa olsun tüm çalışanlara aynı tutar eklenir. Örneğin: 5.000 TL de alsa, 20.000 TL de alsa herkesin maaşına örneğin 2.000 TL eklenir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/sgk-uzmani-isa-karakas-emekli-zammi-hesabini-paylasti-kulis-bilgisi-verdi-1100921347.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074990526_51:0:695:483_1920x0_80_0_0_8381d1525c40c902c29a94c66d14613a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye emekliler derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi, seyyanen zam nedir?, seyyanen zam nedir
türkiye emekliler derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi, seyyanen zam nedir?, seyyanen zam nedir
Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu.
Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi.
TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü.
Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu.
'TÜFE çarşı pazar fiyatıyla uyumlu değil'
Bildiride, enflasyon hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Emeklilik hukukunun korunması için sosyal güvenlik sistemimizin sağlam bir temele oturtulması, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması ve insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi şarttır. Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. Meclis'te 2026 yılı bütçesi görüşülürken, emeklilerimizin yaşam maliyeti esas alınarak, gerekli kaynağın ayrılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılması gerekmektedir."
'Dolaylı vergiler, emekli aylıklarını küçülten bir etki yapıyor'
Alt sınır aylık bağlama hesaplama sisteminde değişikliğe gidilmesinin de talep edildiği bildiride, şunlar kaydedildi:
"Mevcut aylık hesaplama sistemi ve aylık artış yöntemi iyileştirilmelidir. Yıl bazında emekli aylıklarında bir farklılığın olmaması için emekli zamları, aynı şekilde güncellenme katsayısına yansıtılmalıdır. Kök aylıkların düşmemesi için alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalıdır. Emeklilerimizin harcamalarında ödediği dolaylı vergiler, emekli aylıklarını küçülten bir etki yapmaktadır. Bu gerçek karşısında vergi iadesi karşılığı olarak ödenen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları, yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmelidir."
Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.
Seyyanen zam”, herkese eşit miktarda yapılan zam demektir.
Yani oransal (%10, %20 gibi) bir artış değildir. Maaşı kaç lira olursa olsun tüm çalışanlara aynı tutar eklenir. Örneğin: 5.000 TL de alsa, 20.000 TL de alsa herkesin maaşına örneğin 2.000 TL eklenir.