Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi

Sputnik Türkiye

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu. 16.11.2025

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi.Emekliler ne istiyor?TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü.Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu.'TÜFE çarşı pazar fiyatıyla uyumlu değil'Bildiride, enflasyon hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:'Dolaylı vergiler, emekli aylıklarını küçülten bir etki yapıyor'Alt sınır aylık bağlama hesaplama sisteminde değişikliğe gidilmesinin de talep edildiği bildiride, şunlar kaydedildi:Seyyanen zam nedir?Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.Seyyanen zam”, herkese eşit miktarda yapılan zam demektir.Yani oransal (%10, %20 gibi) bir artış değildir. Maaşı kaç lira olursa olsun tüm çalışanlara aynı tutar eklenir. Örneğin: 5.000 TL de alsa, 20.000 TL de alsa herkesin maaşına örneğin 2.000 TL eklenir.

