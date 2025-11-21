https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/chp-imraliya-gitmeme-karari-aldi-1101184493.html
CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Sputnik Türkiye
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı. Yapılan açıklamada, komisyonda kalmaya devam edileceği vurgusu yapıldı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T14:22+0300
2025-11-21T14:22+0300
2025-11-21T14:46+0300
türki̇ye
chp
i̇mralı
komisyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c548912258f78552d61d560e02ebc46b.jpg
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gidilmesi konusunda CHP'nin tutumunu açıkladı. CHP, İmralı'ya gitmeye 'hayır' diyecek. CHP üye vermeyi doğru bulmadıklarını ama Komisyon'da kalmaya devam edeceklerini açıkladı. Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine desteğin de devam edeceği vurgulandı. Emir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/mhpli-yildiz-mhp-adina-imraliya-ben-gidecegim--1101183374.html
türki̇ye
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_248:0:1448:900_1920x0_80_0_0_166282771729a3cb343b62db29e88b19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, komisyon, i̇mralı
CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
14:22 21.11.2025 (güncellendi: 14:46 21.11.2025)
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı. Yapılan açıklamada, komisyonda kalmaya devam edileceği vurgusu yapıldı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gidilmesi konusunda CHP'nin tutumunu açıkladı. CHP, İmralı'ya gitmeye 'hayır' diyecek. CHP üye vermeyi doğru bulmadıklarını ama Komisyon'da kalmaya devam edeceklerini açıkladı.
Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine desteğin de devam edeceği vurgulandı.
Emir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz."