Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/chp-imraliya-gitmeme-karari-aldi-1101184493.html
CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Sputnik Türkiye
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı. Yapılan açıklamada, komisyonda kalmaya devam edileceği vurgusu yapıldı. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T14:22+0300
2025-11-21T14:46+0300
türki̇ye
chp
i̇mralı
komisyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c548912258f78552d61d560e02ebc46b.jpg
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gidilmesi konusunda CHP'nin tutumunu açıkladı. CHP, İmralı'ya gitmeye 'hayır' diyecek. CHP üye vermeyi doğru bulmadıklarını ama Komisyon'da kalmaya devam edeceklerini açıkladı. Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine desteğin de devam edeceği vurgulandı. Emir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/mhpli-yildiz-mhp-adina-imraliya-ben-gidecegim--1101183374.html
türki̇ye
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_248:0:1448:900_1920x0_80_0_0_166282771729a3cb343b62db29e88b19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, komisyon, i̇mralı
chp, komisyon, i̇mralı

CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı

14:22 21.11.2025 (güncellendi: 14:46 21.11.2025)
TBMM komisyon
TBMM komisyon - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
Abone ol
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı. Yapılan açıklamada, komisyonda kalmaya devam edileceği vurgusu yapıldı.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gidilmesi konusunda CHP'nin tutumunu açıkladı. CHP, İmralı'ya gitmeye 'hayır' diyecek. CHP üye vermeyi doğru bulmadıklarını ama Komisyon'da kalmaya devam edeceklerini açıkladı.
Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine desteğin de devam edeceği vurgulandı.
Emir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz."
Feti Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2025
TÜRKİYE
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim
14:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала