CHP lideri Özel'e savcıya hakaretten 150 bin lira tazminat cezası
24.11.2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle 150 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
CHP lideri Özgür Özel’e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaretten dava açılmıştı.
Gürlek'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Gürlek’in halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü, geçmişte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, görevleri gereği terör örgütleri ve mensuplarının hedefi olabileceği hatırlatıldı.
Dilekçede, Gürlek’in siyasi parti liderleri gibi sürekli kamuoyu önünde bulunmadığı, günlük siyasi tartışmalara açık bir konumda olmadığı vurgulanarak Özel’in 4 Haziran’daki mitingdeki sözlerinin eleştiri sınırını aştığı ve doğrudan Gürlek’in şeref ve haysiyetine saldırı niteliği taşıdığı kaydedildi.
Konuşmanın televizyon ve internet aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştığına dikkat çekilen dilekçede, Özel’in benzer eylemlerinin daha önce de gerçekleştiği ve bu nedenle açılan davalarda tazminat ödemek zorunda kaldığı belirtildi. Mahkeme, Özel’in eyleminin hukuka aykırı olduğuna karar vererek 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.