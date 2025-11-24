https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/chp-lideri-ozele-savciya-hakaretten-150-bin-lira-tazminat-cezasi-1101248949.html

CHP lideri Özel'e savcıya hakaretten 150 bin lira tazminat cezası

CHP lideri Özel'e savcıya hakaretten 150 bin lira tazminat cezası

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle 150... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T18:42+0300

2025-11-24T18:42+0300

2025-11-24T18:42+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

gaziosmanpaşa

i̇stanbul

chp

hakaret

hakaret davası

kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099177855_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7db8c9c087630b1c88dfc75ae204430d.jpg

CHP lideri Özgür Özel’e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaretten dava açılmıştı.Gürlek'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Gürlek’in halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü, geçmişte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, görevleri gereği terör örgütleri ve mensuplarının hedefi olabileceği hatırlatıldı.Dilekçede, Gürlek’in siyasi parti liderleri gibi sürekli kamuoyu önünde bulunmadığı, günlük siyasi tartışmalara açık bir konumda olmadığı vurgulanarak Özel’in 4 Haziran’daki mitingdeki sözlerinin eleştiri sınırını aştığı ve doğrudan Gürlek’in şeref ve haysiyetine saldırı niteliği taşıdığı kaydedildi.Konuşmanın televizyon ve internet aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştığına dikkat çekilen dilekçede, Özel’in benzer eylemlerinin daha önce de gerçekleştiği ve bu nedenle açılan davalarda tazminat ödemek zorunda kaldığı belirtildi. Mahkeme, Özel’in eyleminin hukuka aykırı olduğuna karar vererek 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/chp-lideri-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1100773063.html

gaziosmanpaşa

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, gaziosmanpaşa, i̇stanbul, chp, hakaret, hakaret davası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret