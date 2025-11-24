Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/chp-lideri-ozele-savciya-hakaretten-150-bin-lira-tazminat-cezasi-1101248949.html
CHP lideri Özel'e savcıya hakaretten 150 bin lira tazminat cezası
CHP lideri Özel'e savcıya hakaretten 150 bin lira tazminat cezası
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle 150... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T18:42+0300
2025-11-24T18:42+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
gaziosmanpaşa
i̇stanbul
chp
hakaret
hakaret davası
kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099177855_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7db8c9c087630b1c88dfc75ae204430d.jpg
CHP lideri Özgür Özel’e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaretten dava açılmıştı.Gürlek'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Gürlek’in halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü, geçmişte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, görevleri gereği terör örgütleri ve mensuplarının hedefi olabileceği hatırlatıldı.Dilekçede, Gürlek’in siyasi parti liderleri gibi sürekli kamuoyu önünde bulunmadığı, günlük siyasi tartışmalara açık bir konumda olmadığı vurgulanarak Özel’in 4 Haziran’daki mitingdeki sözlerinin eleştiri sınırını aştığı ve doğrudan Gürlek’in şeref ve haysiyetine saldırı niteliği taşıdığı kaydedildi.Konuşmanın televizyon ve internet aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştığına dikkat çekilen dilekçede, Özel’in benzer eylemlerinin daha önce de gerçekleştiği ve bu nedenle açılan davalarda tazminat ödemek zorunda kaldığı belirtildi. Mahkeme, Özel’in eyleminin hukuka aykırı olduğuna karar vererek 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/chp-lideri-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1100773063.html
gaziosmanpaşa
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/07/1099177855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ce3e51b59e7651ec424a97ee090f5e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, gaziosmanpaşa, i̇stanbul, chp, hakaret, hakaret davası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
özgür özel, gaziosmanpaşa, i̇stanbul, chp, hakaret, hakaret davası, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret

CHP lideri Özel'e savcıya hakaretten 150 bin lira tazminat cezası

18:42 24.11.2025
© AA / CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AA / CHP
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle 150 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
CHP lideri Özgür Özel’e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaretten dava açılmıştı.
Gürlek'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Gürlek’in halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü, geçmişte Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, görevleri gereği terör örgütleri ve mensuplarının hedefi olabileceği hatırlatıldı.
Dilekçede, Gürlek’in siyasi parti liderleri gibi sürekli kamuoyu önünde bulunmadığı, günlük siyasi tartışmalara açık bir konumda olmadığı vurgulanarak Özel’in 4 Haziran’daki mitingdeki sözlerinin eleştiri sınırını aştığı ve doğrudan Gürlek’in şeref ve haysiyetine saldırı niteliği taşıdığı kaydedildi.
Konuşmanın televizyon ve internet aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştığına dikkat çekilen dilekçede, Özel’in benzer eylemlerinin daha önce de gerçekleştiği ve bu nedenle açılan davalarda tazminat ödemek zorunda kaldığı belirtildi. Mahkeme, Özel’in eyleminin hukuka aykırı olduğuna karar vererek 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
CHP Genel Başkanı Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
POLİTİKA
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
5 Kasım, 21:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала