CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlattı.
21:39 05.11.2025 (güncellendi: 21:47 05.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlattı.