Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/chp-lideri-ozgur-ozel-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1100773063.html
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T21:39+0300
2025-11-05T21:47+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
son dakika
cumhuriyet başsavcılığı
cumhurbaşkanına hakaret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099547317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_330cb1d3156723ae02dda49906277c20.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/mit-baskani-kalin-hamas-heyetiyle-istanbulda-gorustu-1100772652.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099547317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a6475fc7ab1aa7fee0f8474e75a6d9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, chp, son dakika, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanına hakaret
özgür özel, chp, son dakika, cumhuriyet başsavcılığı, cumhurbaşkanına hakaret

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

21:39 05.11.2025 (güncellendi: 21:47 05.11.2025)
© Osmancan GürdoğanCHP Genel Başkanı Özel
CHP Genel Başkanı Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© Osmancan Gürdoğan
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Özgür Özel hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensuplarına yönelik ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından re’sen soruşturma başlattı.
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle İstanbul'da görüştü
20:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала