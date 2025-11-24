https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/beyrutta-israil-saldirisi-hizbullahin-iki-numarali-komutani-olduruldu-1101245121.html

Beyrut'ta İsrail saldırısı: Hizbullah'ın iki numaralı komutanı öldürüldü

Beyrut'ta İsrail saldırısı: Hizbullah'ın iki numaralı komutanı öldürüldü

Sputnik Türkiye

İsrail, Beyrut'un güneyindeki bir saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Ali Tabatabai'yi hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T16:40+0300

2025-11-24T16:40+0300

2025-11-24T16:40+0300

dünya

ortadoğu

beyrut

i̇srail

hizbullah

lübnan sağlık bakanlığı

hava saldırısı

ateşkes

cenaze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101244937_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8de17162259e4c69295ecb18f8e82221.jpg

Hizbullah, pazar akşamı yaptığı açıklamada, üst düzey komutanlarından Ali Tabatabai'nin İsrail'in başkent Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Örgüt, Tabatabai'yi "önemli bir askeri komutan" olarak nitelendirdi.İsrail ordusu, 2024 Kasım'ında yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırıyı Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın önerisi üzerine düzenlendiğini belirterek, Tabatabai'yi Hizbullah'ın "yapılanma ve silahlanmasını yönetmekle" suçladı.Beyrut'ta cenaze töreniLübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını duyurdu. Hizbullah ise dört üyesinin daha saldırıda öldüğünü bildirdi. Saldırıda öldürülen komutan Ali Tabatabai'nin cenaze töreni pazartesi günü Beyrut'ta halkın ve üst düzey Hizbullah yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/guney-lubnanda-tehlikeli-gerilim-israil-bm-baris-gucunu-hedef-aldi-1101044061.html

beyrut

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, beyrut, i̇srail, hizbullah, lübnan sağlık bakanlığı, hava saldırısı, ateşkes, cenaze