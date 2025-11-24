Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/beyrutta-israil-saldirisi-hizbullahin-iki-numarali-komutani-olduruldu-1101245121.html
Beyrut'ta İsrail saldırısı: Hizbullah'ın iki numaralı komutanı öldürüldü
Beyrut'ta İsrail saldırısı: Hizbullah'ın iki numaralı komutanı öldürüldü
Sputnik Türkiye
İsrail, Beyrut'un güneyindeki bir saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Ali Tabatabai'yi hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T16:40+0300
2025-11-24T16:40+0300
dünya
ortadoğu
beyrut
i̇srail
hizbullah
lübnan sağlık bakanlığı
hava saldırısı
ateşkes
cenaze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101244937_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8de17162259e4c69295ecb18f8e82221.jpg
Hizbullah, pazar akşamı yaptığı açıklamada, üst düzey komutanlarından Ali Tabatabai'nin İsrail'in başkent Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Örgüt, Tabatabai'yi "önemli bir askeri komutan" olarak nitelendirdi.İsrail ordusu, 2024 Kasım'ında yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırıyı Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın önerisi üzerine düzenlendiğini belirterek, Tabatabai'yi Hizbullah'ın "yapılanma ve silahlanmasını yönetmekle" suçladı.Beyrut'ta cenaze töreniLübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını duyurdu. Hizbullah ise dört üyesinin daha saldırıda öldüğünü bildirdi. Saldırıda öldürülen komutan Ali Tabatabai'nin cenaze töreni pazartesi günü Beyrut'ta halkın ve üst düzey Hizbullah yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/guney-lubnanda-tehlikeli-gerilim-israil-bm-baris-gucunu-hedef-aldi-1101044061.html
beyrut
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101244937_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_ad30108e5dc87de49923614f4fc6a835.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, beyrut, i̇srail, hizbullah, lübnan sağlık bakanlığı, hava saldırısı, ateşkes, cenaze
ortadoğu, beyrut, i̇srail, hizbullah, lübnan sağlık bakanlığı, hava saldırısı, ateşkes, cenaze

Beyrut'ta İsrail saldırısı: Hizbullah'ın iki numaralı komutanı öldürüldü

16:40 24.11.2025
© AP Photo / Hadi MizbanMembers from the Popular Mobilization Forces attend the funeral of fighters from Kataib Hezbollah
Members from the Popular Mobilization Forces attend the funeral of fighters from Kataib Hezbollah - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
Abone ol
İsrail, Beyrut'un güneyindeki bir saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Ali Tabatabai'yi hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı.
Hizbullah, pazar akşamı yaptığı açıklamada, üst düzey komutanlarından Ali Tabatabai'nin İsrail'in başkent Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Örgüt, Tabatabai'yi "önemli bir askeri komutan" olarak nitelendirdi.
İsrail ordusu, 2024 Kasım'ında yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırıyı Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın önerisi üzerine düzenlendiğini belirterek, Tabatabai'yi Hizbullah'ın "yapılanma ve silahlanmasını yönetmekle" suçladı.

Beyrut'ta cenaze töreni

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını duyurdu. Hizbullah ise dört üyesinin daha saldırıda öldüğünü bildirdi. Saldırıda öldürülen komutan Ali Tabatabai'nin cenaze töreni pazartesi günü Beyrut'ta halkın ve üst düzey Hizbullah yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
UN peacekeepers (UNIFIL) seen along the Lebanese side of the border with Israel, seen from Israel, Thursday, July 6, 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
DÜNYA
Lübnan’da tehlikeli gerilim: İsrail, BM Barış Gücünü hedef aldı
16 Kasım, 17:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала