Beyrut'ta İsrail saldırısı: Hizbullah'ın iki numaralı komutanı öldürüldü
İsrail, Beyrut'un güneyindeki bir saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Ali Tabatabai'yi hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Hizbullah, pazar akşamı yaptığı açıklamada, üst düzey komutanlarından Ali Tabatabai'nin İsrail'in başkent Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Örgüt, Tabatabai'yi "önemli bir askeri komutan" olarak nitelendirdi.İsrail ordusu, 2024 Kasım'ında yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırıyı Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın önerisi üzerine düzenlendiğini belirterek, Tabatabai'yi Hizbullah'ın "yapılanma ve silahlanmasını yönetmekle" suçladı.Beyrut'ta cenaze töreniLübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını duyurdu. Hizbullah ise dört üyesinin daha saldırıda öldüğünü bildirdi. Saldırıda öldürülen komutan Ali Tabatabai'nin cenaze töreni pazartesi günü Beyrut'ta halkın ve üst düzey Hizbullah yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İsrail, Beyrut'un güneyindeki bir saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Ali Tabatabai'yi hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı.
Hizbullah, pazar akşamı yaptığı açıklamada, üst düzey komutanlarından Ali Tabatabai'nin İsrail'in başkent Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Örgüt, Tabatabai'yi "önemli bir askeri komutan" olarak nitelendirdi.
İsrail ordusu, 2024 Kasım'ında yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, saldırıyı Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın önerisi üzerine düzenlendiğini belirterek, Tabatabai'yi Hizbullah'ın "yapılanma ve silahlanmasını yönetmekle" suçladı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını duyurdu. Hizbullah ise dört üyesinin daha saldırıda öldüğünü bildirdi. Saldırıda öldürülen komutan Ali Tabatabai'nin cenaze töreni pazartesi günü Beyrut'ta halkın ve üst düzey Hizbullah yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.