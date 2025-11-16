https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/guney-lubnanda-tehlikeli-gerilim-israil-bm-baris-gucunu-hedef-aldi-1101044061.html
Güney Lübnan’da devriye gezen BM Barış Gücü "UNIFIL" ekibinin beş metre yakınına İsrail tankından ateş açıldığı aktarılırken, olayın BM kararının açık ihlali... 16.11.2025, Sputnik Türkiye
dünya
ortadoğu
i̇srail
güney lübnan
unifil
bm barış gücü
hizbullah
BM Barış Gücüne bağlı "UNIFIL", güney Lübnan’da devriye halindeki barış gücü personelinin yanına İsrail tankından ağır makineli tüfekle ateş açıldığını aktardı. Mermilerin yaklaşık beş metre öteye düştüğü, ekibin korunmak için araziye siper aldığı belirtildi. UNIFIL, ateşin kesilmesi için İsrail ordusuyla iletişim kurulduğunu ve olayda yaralanan olmadığını bildirdi.'BM kararının açık ihlali' Barış gücü misyonu, saldırıyı “BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının ciddi ihlali” olarak niteledi. Açıklamada, “Barış gücü askerlerinin yakınında ya da üzerinde her türlü saldırgan davranışın son bulması gerektiği” aktarıldı. 1701 sayılı karar, 2006’daki savaş sonrası İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların durdurulmasını ve iki taraf arasında silahsız bölge oluşturulmasını öngörüyor.Çekilme taahhüdü yerine getirilmedi Kasım 2024’te ilan edilen ateşkes gereği İsrail ordusunun bu yıl ocak ayında bölgeden tamamen çekilmesi bekleniyordu. Ancak kuvvetler yalnızca kısmi çekilme yaptı ve beş sınır noktasında askeri varlığını sürdürdüğü aktarıldı.
i̇srail
güney lübnan
SON HABERLER
tr_TR
Lübnan’da tehlikeli gerilim: İsrail, BM Barış Gücünü hedef aldı
17:06 16.11.2025 (güncellendi: 17:07 16.11.2025)
Güney Lübnan’da devriye gezen BM Barış Gücü "UNIFIL" ekibinin beş metre yakınına İsrail tankından ateş açıldığı aktarılırken, olayın BM kararının açık ihlali olduğu bildirildi. Barış gücü askerleri bölgedeki gerilimin her gün arttığını söyledikleri aktarıldı.
BM Barış Gücüne bağlı "UNIFIL", güney Lübnan’da devriye halindeki barış gücü personelinin yanına İsrail tankından ağır makineli tüfekle ateş açıldığını aktardı. Mermilerin yaklaşık beş metre öteye düştüğü, ekibin korunmak için araziye siper aldığı belirtildi. UNIFIL, ateşin kesilmesi için İsrail ordusuyla iletişim kurulduğunu ve olayda yaralanan olmadığını bildirdi.
'BM kararının açık ihlali'
Barış gücü misyonu, saldırıyı “BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının ciddi ihlali” olarak niteledi. Açıklamada, “Barış gücü askerlerinin yakınında ya da üzerinde her türlü saldırgan davranışın son bulması gerektiği” aktarıldı. 1701 sayılı karar, 2006’daki savaş sonrası İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların durdurulmasını ve iki taraf arasında silahsız bölge oluşturulmasını öngörüyor.
Çekilme taahhüdü yerine getirilmedi
Kasım 2024’te ilan edilen ateşkes gereği İsrail ordusunun bu yıl ocak ayında bölgeden tamamen çekilmesi bekleniyordu. Ancak kuvvetler yalnızca kısmi çekilme yaptı ve beş sınır noktasında askeri varlığını sürdürdüğü aktarıldı.