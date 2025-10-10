Türkiye
Belçika'da genel grev başlıyor: Havalimanları, trenler ve mağazalar kapanıyor
10.10.2025
Belçika’da sendikaların çağrısıyla 14 Ekim’de yapılacak genel grev, ülkenin hava ulaşımını neredeyse tamamen durduracak. Brüksel Havalimanı, güvenlik personelinin greve katılması nedeniyle tüm giden uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Normalde günde yaklaşık 200 kalkışın yapıldığı havalimanında terminalin sessizliğe bürünmesi bekleniyor. Brüksel-Charleroi Havalimanı da aynı kararı aldı. Düşük maliyetli hava yolu şirketleriyle yoğun trafiğe sahip havalimanı, 14 Ekim’deki tüm gelen ve giden uçuşları durdurduğunu açıkladı. Havayolları, etkilenen yolcularla yeniden rezervasyon veya bilet iadesi için doğrudan iletişime geçecek.Toplu ulaşım ve kamu hizmetleri etkilenecek Grev sadece hava trafiğini değil, ülke genelindeki toplu ulaşımı da büyük ölçüde etkileyecek. Tren, metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmının iptal edileceği, bazı okulların da kapalı kalacağı bildirildi. Yetkililer, “yolcuların seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini” hatırlattı. Ulusal tren işletmesi SNCB, resmi bir grev bildirimi almadığını, ancak yüksek yolcu yoğunluğu nedeniyle aksaklıkların yaşanabileceğini duyurdu.Sendikalar, perakende sektörüne de katılım çağrısı yaptı. Bu nedenle süpermarketler, giyim mağazaları ve yapı marketlerinin de grev gününde kapalı olabileceği aktarılıyor.
Toplu ulaşım ve kamu hizmetleri etkilenecek

Grev sadece hava trafiğini değil, ülke genelindeki toplu ulaşımı da büyük ölçüde etkileyecek. Tren, metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmının iptal edileceği, bazı okulların da kapalı kalacağı bildirildi. Yetkililer, “yolcuların seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini” hatırlattı. Ulusal tren işletmesi SNCB, resmi bir grev bildirimi almadığını, ancak yüksek yolcu yoğunluğu nedeniyle aksaklıkların yaşanabileceğini duyurdu.
Sendikalar, perakende sektörüne de katılım çağrısı yaptı. Bu nedenle süpermarketler, giyim mağazaları ve yapı marketlerinin de grev gününde kapalı olabileceği aktarılıyor.
