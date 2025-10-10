https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/belcikada-genel-grev-basliyor-havalimanlari-trenler-ve-magazalar-kapaniyor-1100091879.html
Belçika’da genel grev başlıyor: Havalimanları, trenler ve mağazalar kapanıyor
Belçika’da genel grev başlıyor: Havalimanları, trenler ve mağazalar kapanıyor
Sputnik Türkiye
14 Ekim’deki ulusal grev Belçika’yı durma noktasına getirecek. Brüksel ve Charleroi havalimanları yüzlerce uçuşu iptal etti, toplu ulaşımın da büyük ölçüde... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-10T18:27+0300
2025-10-10T18:27+0300
2025-10-10T18:27+0300
dünya
avrupa
brüksel
belçika
charleroi
sendika
havaalanı
grev
toplu taşıma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100091564_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5d7308b1408c84613f6ddfdd3301a8ee.jpg
Belçika’da sendikaların çağrısıyla 14 Ekim’de yapılacak genel grev, ülkenin hava ulaşımını neredeyse tamamen durduracak. Brüksel Havalimanı, güvenlik personelinin greve katılması nedeniyle tüm giden uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Normalde günde yaklaşık 200 kalkışın yapıldığı havalimanında terminalin sessizliğe bürünmesi bekleniyor. Brüksel-Charleroi Havalimanı da aynı kararı aldı. Düşük maliyetli hava yolu şirketleriyle yoğun trafiğe sahip havalimanı, 14 Ekim’deki tüm gelen ve giden uçuşları durdurduğunu açıkladı. Havayolları, etkilenen yolcularla yeniden rezervasyon veya bilet iadesi için doğrudan iletişime geçecek.Toplu ulaşım ve kamu hizmetleri etkilenecek Grev sadece hava trafiğini değil, ülke genelindeki toplu ulaşımı da büyük ölçüde etkileyecek. Tren, metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmının iptal edileceği, bazı okulların da kapalı kalacağı bildirildi. Yetkililer, “yolcuların seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini” hatırlattı. Ulusal tren işletmesi SNCB, resmi bir grev bildirimi almadığını, ancak yüksek yolcu yoğunluğu nedeniyle aksaklıkların yaşanabileceğini duyurdu.Sendikalar, perakende sektörüne de katılım çağrısı yaptı. Bu nedenle süpermarketler, giyim mağazaları ve yapı marketlerinin de grev gününde kapalı olabileceği aktarılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/portekiz-havalimanlarinda-grev-krizi-2026ya-kadar-ucuslar-tehlikede-1099070628.html
brüksel
belçika
charleroi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100091564_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_80d55ec35468d0bd702c3b8da4a5afac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, brüksel, belçika, charleroi, sendika, havaalanı, grev, toplu taşıma
avrupa, brüksel, belçika, charleroi, sendika, havaalanı, grev, toplu taşıma
Belçika’da genel grev başlıyor: Havalimanları, trenler ve mağazalar kapanıyor
14 Ekim’deki ulusal grev Belçika’yı durma noktasına getirecek. Brüksel ve Charleroi havalimanları yüzlerce uçuşu iptal etti, toplu ulaşımın da büyük ölçüde aksayacağı bildirildi.
Belçika’da sendikaların çağrısıyla 14 Ekim’de yapılacak genel grev, ülkenin hava ulaşımını neredeyse tamamen durduracak. Brüksel Havalimanı, güvenlik personelinin greve katılması nedeniyle tüm giden uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Normalde günde yaklaşık 200 kalkışın yapıldığı havalimanında terminalin sessizliğe bürünmesi bekleniyor. Brüksel-Charleroi Havalimanı da aynı kararı aldı. Düşük maliyetli hava yolu şirketleriyle yoğun trafiğe sahip havalimanı, 14 Ekim’deki tüm gelen ve giden uçuşları durdurduğunu açıkladı. Havayolları, etkilenen yolcularla yeniden rezervasyon veya bilet iadesi için doğrudan iletişime geçecek.
Toplu ulaşım ve kamu hizmetleri etkilenecek
Grev sadece hava trafiğini değil, ülke genelindeki toplu ulaşımı da büyük ölçüde etkileyecek. Tren, metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmının iptal edileceği, bazı okulların da kapalı kalacağı bildirildi. Yetkililer, “yolcuların seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini” hatırlattı. Ulusal tren işletmesi SNCB, resmi bir grev bildirimi almadığını, ancak yüksek yolcu yoğunluğu nedeniyle aksaklıkların yaşanabileceğini duyurdu.
Sendikalar, perakende sektörüne de katılım çağrısı yaptı. Bu nedenle süpermarketler, giyim mağazaları ve yapı marketlerinin de grev gününde kapalı olabileceği aktarılıyor.