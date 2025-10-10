https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/belcikada-genel-grev-basliyor-havalimanlari-trenler-ve-magazalar-kapaniyor-1100091879.html

Belçika’da genel grev başlıyor: Havalimanları, trenler ve mağazalar kapanıyor

Belçika’da genel grev başlıyor: Havalimanları, trenler ve mağazalar kapanıyor

Sputnik Türkiye

14 Ekim’deki ulusal grev Belçika’yı durma noktasına getirecek. Brüksel ve Charleroi havalimanları yüzlerce uçuşu iptal etti, toplu ulaşımın da büyük ölçüde... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-10T18:27+0300

2025-10-10T18:27+0300

2025-10-10T18:27+0300

dünya

avrupa

brüksel

belçika

charleroi

sendika

havaalanı

grev

toplu taşıma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100091564_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5d7308b1408c84613f6ddfdd3301a8ee.jpg

Belçika’da sendikaların çağrısıyla 14 Ekim’de yapılacak genel grev, ülkenin hava ulaşımını neredeyse tamamen durduracak. Brüksel Havalimanı, güvenlik personelinin greve katılması nedeniyle tüm giden uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Normalde günde yaklaşık 200 kalkışın yapıldığı havalimanında terminalin sessizliğe bürünmesi bekleniyor. Brüksel-Charleroi Havalimanı da aynı kararı aldı. Düşük maliyetli hava yolu şirketleriyle yoğun trafiğe sahip havalimanı, 14 Ekim’deki tüm gelen ve giden uçuşları durdurduğunu açıkladı. Havayolları, etkilenen yolcularla yeniden rezervasyon veya bilet iadesi için doğrudan iletişime geçecek.Toplu ulaşım ve kamu hizmetleri etkilenecek Grev sadece hava trafiğini değil, ülke genelindeki toplu ulaşımı da büyük ölçüde etkileyecek. Tren, metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmının iptal edileceği, bazı okulların da kapalı kalacağı bildirildi. Yetkililer, “yolcuların seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini” hatırlattı. Ulusal tren işletmesi SNCB, resmi bir grev bildirimi almadığını, ancak yüksek yolcu yoğunluğu nedeniyle aksaklıkların yaşanabileceğini duyurdu.Sendikalar, perakende sektörüne de katılım çağrısı yaptı. Bu nedenle süpermarketler, giyim mağazaları ve yapı marketlerinin de grev gününde kapalı olabileceği aktarılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/portekiz-havalimanlarinda-grev-krizi-2026ya-kadar-ucuslar-tehlikede-1099070628.html

brüksel

belçika

charleroi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, brüksel, belçika, charleroi, sendika, havaalanı, grev, toplu taşıma