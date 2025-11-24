https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/bakan-tekin-aralik-ayini-isaret-etti-hangi-branstan-ne-kadar-ogretmene-ihtiyac-duydugumuzu-1101251391.html

Bakan Tekin aralık ayını işaret etti: 'Hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklayacağız'

Bakan Tekin aralık ayını işaret etti: 'Hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklayacağız'

Milli Eğitim Bakanı Tekin katıldığı canlı yayında Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin tarih verdi. Bakan Tekin aralık... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bazı öğretmenlerle birlikte katıldığı CNN Türk canlı yayınına katıldı.Burada değerlendirmelerde bulunan ve soruları yanıtlayan Bakan Tekin, tüm öğretmenlerin gününü kutladıktan sonra çok daha güzel günlerde ve ortamlarda Öğretmenler Günü etkinlikleri yapma temennisinde bulundu."Öğretmen atamalarının da yapılacağı Milli Eğitim Akademisi'ne ihtiyaç duyulma sebebi sorulan Tekin, dünyada eğitime erişim arttıkça, öğretmenlerin niteliklerini artıracak hem pedagojik anlamda hem de somut diploma anlamında yeni yaklaşımların ortaya çıktığını söyledi.Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını ifade etti.Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi kapsamında belirlenecek branş ve kontenjan sayılarına ilişkin soru üzerine, her yıl kasım ayında yaklaşık olarak branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini aktardı.Bugün 15 bin öğretmen atamasının yapıldığını, bu öğretmenlerin ardından tablonun güncelleneceğini belirten Tekin, Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin şunları söyledi:

