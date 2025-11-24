Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/bakan-tekin-aralik-ayini-isaret-etti-hangi-branstan-ne-kadar-ogretmene-ihtiyac-duydugumuzu-1101251391.html
Bakan Tekin aralık ayını işaret etti: 'Hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklayacağız'
Bakan Tekin aralık ayını işaret etti: 'Hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklayacağız'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Tekin katıldığı canlı yayında Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin tarih verdi. Bakan Tekin aralık... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T20:51+0300
2025-11-24T20:54+0300
türki̇ye
milli eğitim akademisi
yusuf tekin
öğretmen
milli eğitim bakanlığı (meb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101251676_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c51906b9193567fb9ab4a786fbde312b.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bazı öğretmenlerle birlikte katıldığı CNN Türk canlı yayınına katıldı.Burada değerlendirmelerde bulunan ve soruları yanıtlayan Bakan Tekin, tüm öğretmenlerin gününü kutladıktan sonra çok daha güzel günlerde ve ortamlarda Öğretmenler Günü etkinlikleri yapma temennisinde bulundu."Öğretmen atamalarının da yapılacağı Milli Eğitim Akademisi'ne ihtiyaç duyulma sebebi sorulan Tekin, dünyada eğitime erişim arttıkça, öğretmenlerin niteliklerini artıracak hem pedagojik anlamda hem de somut diploma anlamında yeni yaklaşımların ortaya çıktığını söyledi.Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını ifade etti.Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi kapsamında belirlenecek branş ve kontenjan sayılarına ilişkin soru üzerine, her yıl kasım ayında yaklaşık olarak branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini aktardı.Bugün 15 bin öğretmen atamasının yapıldığını, bu öğretmenlerin ardından tablonun güncelleneceğini belirten Tekin, Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/bursada-23-ogrenci-mide-bulantisi-ve-karin-agrisi-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-ekipler-2-okuldan-1101250082.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/18/1101251676_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_c4af44391f6ef5ab180395329b2706eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli eğitim akademisi, yusuf tekin, öğretmen, milli eğitim bakanlığı (meb)
milli eğitim akademisi, yusuf tekin, öğretmen, milli eğitim bakanlığı (meb)

Bakan Tekin aralık ayını işaret etti: 'Hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklayacağız'

20:51 24.11.2025 (güncellendi: 20:54 24.11.2025)
© AA / İsmail AslandağMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Tekin katıldığı canlı yayında Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin tarih verdi. Bakan Tekin aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içerisinde yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyulduğunu açıklayacaklarını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bazı öğretmenlerle birlikte katıldığı CNN Türk canlı yayınına katıldı.
Burada değerlendirmelerde bulunan ve soruları yanıtlayan Bakan Tekin, tüm öğretmenlerin gününü kutladıktan sonra çok daha güzel günlerde ve ortamlarda Öğretmenler Günü etkinlikleri yapma temennisinde bulundu.
"Öğretmen atamalarının da yapılacağı Milli Eğitim Akademisi'ne ihtiyaç duyulma sebebi sorulan Tekin, dünyada eğitime erişim arttıkça, öğretmenlerin niteliklerini artıracak hem pedagojik anlamda hem de somut diploma anlamında yeni yaklaşımların ortaya çıktığını söyledi.
Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını ifade etti.
Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi kapsamında belirlenecek branş ve kontenjan sayılarına ilişkin soru üzerine, her yıl kasım ayında yaklaşık olarak branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini aktardı.
Bugün 15 bin öğretmen atamasının yapıldığını, bu öğretmenlerin ardından tablonun güncelleneceğini belirten Tekin, Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin şunları söyledi:

"Tahmin ediyoruz, aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız."

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunan 23 öğrenci tedavi altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
TÜRKİYE
Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı: Ekipler 2 okuldan numune alacak
19:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала