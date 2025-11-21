https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/abd---venezuella-gerilimi-tirmaniyor-faa-notam-ilan-etti-1101197847.html
ABD - Venezüella gerilimi tırmanıyor: FAA, NOTAM ilan etti
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezüella'nın tamamıyla Güney Karayipler’in geniş bir bölümünü kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi (SVZM) için bir... 21.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg
ABD ve Venezüella arasında zaten gergin olan atmosfer, son günlerde yükselen savaş söylemleriyle daha da gerilirken, Washington’dan Caracas’a yönelik yeni bir adım daha atıldı.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezüella’nın tamamını ve Güney Karayipler’in geniş bir bölümünü kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi (SVZM) için bir NOTAM yayımladı.Yeni bildiride, bölgedeki 'kötüleşen güvenlik durumu ve Venezüella’da ya da çevresinde artan askeri faaliyetler' nedeniyle operatörlerin uçuş operasyonlarında azami dikkat göstermesi gerektiği vurgulandı.FAA, söz konusu güvenlik risklerinin yalnızca yüksek irtifa uçuşlarını değil, overflight geçişlerini, yaklaşma-kalkış süreçlerini ve yerdeki havaalanlarıyla uçakları dahi etkileyebileceğini belirtti. Bildiride, artan tehditlerin tüm uçuş fazlarında potansiyel tehlike oluşturabileceği ifade edildi.Uyarı niteliğindeki NOTAM, 21 Kasım 2025 saat 17.43’te yürürlüğe girecek ve 19 Şubat 2026 saat 23.59’da sona erecek. FAA, bölgeden geçecek tüm sivil havacılık operatörlerini gelişmeleri yakından takip etmeye çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/abd-venezuella-gerilimi-gerarld-ford-karayip-denizinde-kaos-tirmaniyor-1100924538.html
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_a512dc08cf0340e2da1bc55b40bba0d2.jpg
