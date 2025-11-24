Abdulkadir Selvi: Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti

"Ayrıca Meclis’te komisyon kurulması teklifi CHP’den gelmişti. CHP bunu daha önceki çözüm sürecinde de önermişti. Özgür Özel 'Önce AK Parti’nin tavrını görelim' demişti. El altından kurultayı atlatalım ondan sonra İmralı’ya gidilsin diye haberler gönderiyorlardı.

CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti. Ne oldu? İmralı kararı bir turnusol kâğıdı oldu. Kimin PKK’nın tasfiyesini ve terörün bitmesini istediğini, kimin istemediğini ortaya koydu."