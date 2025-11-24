https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/abdulkadir-selvi-hikmet-cetin-komisyonda-imraliya-gidilmesini-ve-genel-af-ilan-edilmesini-teklif-1101229046.html
Abdulkadir Selvi: Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti
Gazeteci Abdulkadir Selvi "CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı biz Afrika kıtasını boydan boya geçerken geldi" dediği köşe yazısında CHP'nin kararını değerlendirdi.Selvi Hürriyet'te bugün yayımlanan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında 'CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını' değerlendirdi. Selvi yazısında "CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi "CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı biz Afrika kıtasını boydan boya geçerken geldi" dediği köşe yazısında CHP'nin kararını değerlendirdi.
Selvi Hürriyet'te bugün
yayımlanan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Ayrıca Meclis’te komisyon kurulması teklifi CHP’den gelmişti. CHP bunu daha önceki çözüm sürecinde de önermişti. Özgür Özel 'Önce AK Parti’nin tavrını görelim' demişti. El altından kurultayı atlatalım ondan sonra İmralı’ya gidilsin diye haberler gönderiyorlardı.
CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti. Ne oldu? İmralı kararı bir turnusol kâğıdı oldu. Kimin PKK’nın tasfiyesini ve terörün bitmesini istediğini, kimin istemediğini ortaya koydu."