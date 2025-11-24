Türkiye
Abdulkadir Selvi: Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti
Abdulkadir Selvi: Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti
Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında 'CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını' değerlendirdi. Selvi yazısında "CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin komisyonda...
Gazeteci Abdulkadir Selvi "CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı biz Afrika kıtasını boydan boya geçerken geldi" dediği köşe yazısında CHP'nin kararını değerlendirdi.
Selvi Hürriyet'te bugün yayımlanan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
Abdulkadir Selvi: Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti

07:55 24.11.2025 (güncellendi: 08:02 24.11.2025)
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
© DHA
Abone ol
Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında 'CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını' değerlendirdi. Selvi yazısında "CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi "CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı biz Afrika kıtasını boydan boya geçerken geldi" dediği köşe yazısında CHP'nin kararını değerlendirdi.
Selvi Hürriyet'te bugün yayımlanan köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Meclis’te komisyon kurulması teklifi CHP’den gelmişti. CHP bunu daha önceki çözüm sürecinde de önermişti. Özgür Özel 'Önce AK Parti’nin tavrını görelim' demişti. El altından kurultayı atlatalım ondan sonra İmralı’ya gidilsin diye haberler gönderiyorlardı.

CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin komisyonda İmralı’ya gidilmesini ve genel af ilan edilmesini teklif etmişti. Ne oldu? İmralı kararı bir turnusol kâğıdı oldu. Kimin PKK’nın tasfiyesini ve terörün bitmesini istediğini, kimin istemediğini ortaya koydu."

