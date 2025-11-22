https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/yeni-yol-grubu-da-imraliya-gitmeme-karari-aldi-sadece-ak-parti-mhp-ve-dem-partiden-uc-milletvekili-1101202502.html
Yeni̇ Yol Grubu da İmralı’ya gitmeme kararı aldı: Sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti’den üç milletvekili gidecek
TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na heyet gönderme kararının... 22.11.2025, Sputnik Türkiye
TBMM’de ikinci “açılım süreci” tartışmalarını başlatan İmralı oylamasında, terörist Abdullah Öcalan ile görüşme kararı çıkmasına rağmen heyet şekilleniyor. CHP’nin ardından Yeni Yol Grubu da İmralı’ya gitmeyeceğini duyurdu.Komisyonda oylama: Evet diyenler, çekimserler ve hayır oylarıMilli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yapılan oylamada:evet oyu verdi.Yeni Yol Grubu ise 3 oyla çekimser kaldı. CHP, oylamanın gizli yapılmasını gerekçe göstererek toplantıyı terk etti ve komisyona üye vermeyeceğini açıkladı. DSP, HÜDAPAR ve Demokrat Parti ise hayır oyu kullandı.Yeni Yol: Heyete katılmayacağızBugün yapılan açıklamada Yeni Yol Grubu, İmralı’ya gitmeme kararını resmen duyurdu.Bu kararın ardından İmralı’ya gidecek heyet, yalnızca AK Parti–MHP–DEM Parti temsilcilerinden oluşacak.Heyete gidecek isimler şöyle belirlendi:Görüşme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Yeni Yol Grubu kimlerden oluşuyor?Yeni Yol, 13 Ocak 2025’te Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi tarafından ortak Meclis grubu kurmak amacıyla oluşturulan yeni bir siyasi yapı.Yeni Yol, kurucu partilerin tüzel kişiliklerini muhafaza ederek alternatif bir muhalefet bloğu oluşturmayı hedefliyor.Süreç nasıl başladı?İkinci açılım süreci tartışmaları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla yeniden alevlenmişti. Bunun ardından kurulan TBMM komisyonu, dün yapılan oylamada İmralı’ya heyet gönderilmesini onayladı.
i̇mralı
13:15 22.11.2025 (güncellendi: 13:20 22.11.2025)
TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na heyet gönderme kararının ardından CHP’nin çekilmesinden sonra Yeni Yol Grubu da gitmeme kararı aldı. Böylece İmralı’ya AK Parti, MHP ve DEM Parti’den üç milletvekili gidecek.
TBMM’de ikinci “açılım süreci” tartışmalarını başlatan İmralı oylamasında, terörist Abdullah Öcalan ile görüşme kararı çıkmasına rağmen heyet şekilleniyor. CHP’nin ardından Yeni Yol Grubu da İmralı’ya gitmeyeceğini duyurdu.
Komisyonda oylama: Evet diyenler, çekimserler ve hayır oyları
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yapılan oylamada:
Yeni Yol Grubu
ise 3 oyla çekimser
kaldı. CHP
, oylamanın gizli yapılmasını gerekçe göstererek toplantıyı terk etti ve komisyona üye vermeyeceğini açıkladı. DSP
, HÜDAPAR
ve Demokrat Parti
ise hayır
oyu kullandı.
Yeni Yol: Heyete katılmayacağız
Bugün yapılan açıklamada Yeni Yol Grubu
, İmralı’ya
gitmeme kararını resmen duyurdu.
Bu kararın ardından İmralı’ya gidecek heyet, yalnızca AK Parti–MHP–DEM Parti
temsilcilerinden oluşacak.
Heyete gidecek isimler şöyle belirlendi:
DEM Parti:
Gülistan Koçyiğit
Görüşme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Yeni Yol Grubu kimlerden oluşuyor?
Yeni Yol
, 13 Ocak 2025’te Saadet Partisi
, Gelecek Partisi
ve DEVA Partisi
tarafından ortak Meclis
grubu kurmak amacıyla oluşturulan yeni bir siyasi yapı.
Genel Başkanı: Celal Mümtaz Akıncı
(eski AYM üyesi)
TBMM’deki
sandalye sayısı: 22 milletvekili
Yeni Yol, kurucu partilerin tüzel kişiliklerini muhafaza ederek alternatif bir muhalefet bloğu oluşturmayı hedefliyor.
İkinci açılım süreci tartışmaları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla yeniden alevlenmişti. Bunun ardından kurulan TBMM komisyonu, dün yapılan oylamada İmralı’ya heyet gönderilmesini onayladı.