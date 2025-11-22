https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/yeni-yol-grubu-da-imraliya-gitmeme-karari-aldi-sadece-ak-parti-mhp-ve-dem-partiden-uc-milletvekili-1101202502.html

Yeni̇ Yol Grubu da İmralı’ya gitmeme kararı aldı: Sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti’den üç milletvekili gidecek

Yeni̇ Yol Grubu da İmralı’ya gitmeme kararı aldı: Sadece AK Parti, MHP ve DEM Parti’den üç milletvekili gidecek

Sputnik Türkiye

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na heyet gönderme kararının... 22.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-22T13:15+0300

2025-11-22T13:15+0300

2025-11-22T13:20+0300

dem parti

mhp

abdullah öcalan

ak parti

poli̇ti̇ka

tbmm

i̇mralı

feti yıldız

celal mümtaz akıncı

heyet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c548912258f78552d61d560e02ebc46b.jpg

TBMM’de ikinci “açılım süreci” tartışmalarını başlatan İmralı oylamasında, terörist Abdullah Öcalan ile görüşme kararı çıkmasına rağmen heyet şekilleniyor. CHP’nin ardından Yeni Yol Grubu da İmralı’ya gitmeyeceğini duyurdu.Komisyonda oylama: Evet diyenler, çekimserler ve hayır oylarıMilli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda yapılan oylamada:evet oyu verdi.Yeni Yol Grubu ise 3 oyla çekimser kaldı. CHP, oylamanın gizli yapılmasını gerekçe göstererek toplantıyı terk etti ve komisyona üye vermeyeceğini açıkladı. DSP, HÜDAPAR ve Demokrat Parti ise hayır oyu kullandı.Yeni Yol: Heyete katılmayacağızBugün yapılan açıklamada Yeni Yol Grubu, İmralı’ya gitmeme kararını resmen duyurdu.Bu kararın ardından İmralı’ya gidecek heyet, yalnızca AK Parti–MHP–DEM Parti temsilcilerinden oluşacak.Heyete gidecek isimler şöyle belirlendi:Görüşme tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Yeni Yol Grubu kimlerden oluşuyor?Yeni Yol, 13 Ocak 2025’te Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi tarafından ortak Meclis grubu kurmak amacıyla oluşturulan yeni bir siyasi yapı.Yeni Yol, kurucu partilerin tüzel kişiliklerini muhafaza ederek alternatif bir muhalefet bloğu oluşturmayı hedefliyor.Süreç nasıl başladı?İkinci açılım süreci tartışmaları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla yeniden alevlenmişti. Bunun ardından kurulan TBMM komisyonu, dün yapılan oylamada İmralı’ya heyet gönderilmesini onayladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251122/ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mansur-yavas-ve-ozel-kalem-muduru-icin-sorusturma-izni-verildi-1101201403.html

i̇mralı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dem parti, mhp, abdullah öcalan, ak parti, tbmm, i̇mralı, feti yıldız, celal mümtaz akıncı, heyet