ABD'li iki genç Haiti’deki bir adaya darbe planı yaptı

ABD Adalet Bakanlığı, Teksas’ın kuzeyinden iki gencin Haiti’deki Gonave Adası’nda silahlı bir darbe planladıkları ve kadınlarla çocukları köleleştirmeyi... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1e/1075038755_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_0f3aade85a7dfc2a8d95c790056e8931.jpg

Teksaslı iki genç, Haiti’deki Gonave Adası’nda darbe ve köleleştirme planı nedeniyle suçlandı.21 yaşındaki Gavin Weisenburg (Allen) ve 20 yaşındaki Tanner Thomas (Argyle), diğer suç ortaklarıyla birlikte adadaki tüm erkekleri öldürüp kadınları ve çocukları 'seks kölesi' olarak kullanmayı planladıkları iddiasıyla Teksas Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne çıkarıldı.İddianamede, suç ortaklarının araştırma, keşif, eleman toplama ve eğitim faaliyetleri yürüttüğü ve amaçlarının adadaki askeri kontrolü ele geçirmek olduğu belirtildi. Her iki şüpheliye, yabancı ülkede kişileri öldürme veya kaçırma komplosu ve çocuk istismarı görüntüleri üretme suçlamaları yöneltildi. Komplo suçundan hüküm giymeleri halinde ömür boyu hapis cezası alabilecekleri, çocuk istismarı görüntüleri suçlamasının ise 30 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği ifade edildi. Weisenburg’un avukatı David Finn, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, basın bültenlerindeki bilgilerin yanıltıcı olabileceğini söyledi. Thomas’ın avukatı John Helms de müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek onu güçlü şekilde savunacaklarını açıkladı. Savcılığa göre, Thomas, silahlı darbe hazırlıklarında askeri eğitim almak amacıyla Ocak 2025’te ABD Hava Kuvvetleri’ne katıldı. Weisenburg ise Ağustos 2024’te North Texas Fire Academy’ye kaydolarak darbe planlaması için eğitim aldı ancak yaklaşık altı ay sonra programı tamamlayamadı. İddianamede, iki gencin sosyal medya üzerinden iletişim kurarak planlarını yürüttüğü, Haitian Creole dili eğitimi aldığı, mühimmat ve silah araştırmaları yaptığı ve silah, mühimmat ve patlayıcıları yelkenliyle taşıma planları yaptığı belirtiliyor. Weisenburg’un Haiti’ye gitmek ve yelkenli satın almak için Tayland’da eğitim aldığı da iddialar arasında yer aldı. Savcılık ayrıca, Thomas ve Weisenburg’un Washington D.C.’den evsizleri işe alarak Haiti hükümetini devirmeyi planladığını ve Thomas’ın temel eğitim görev yerini bu amaçla değiştirdiğini öne sürdü. Gonave Adası, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in yaklaşık 30 mil kuzeybatısında yer alırken, adanın nüfusunun yaklaşık 87 bin kişi olduğu belirtildi.

