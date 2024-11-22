https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/fransa-cumhurbaskani-macron-haiti-gecis-konseyine-tamami-moron-dedi-1090718511.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Haiti Geçiş Konseyi'ne 'Tamamı Moron' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Haiti Geçiş Konseyi'ne 'Tamamı Moron' dedi

Sputnik Türkiye

G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyada yayınlanan bir videoda Haiti Başbakanı Garry Conille'yi... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T19:21+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Haiti Geçiş Konseyi yetkilileri için ''Tamamı Moron'' dedi.Karayip Denizi'nde bulunan Haiti'de süre gelen istikrarsızlık ve yöneticilere düzenlenen suikastler gündem olmaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki sözleri ise ülkedeki tartışmaları alevlendirdi. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir kişi ile konuşurken Haiti Başbakanı Garry Conille'yi görevden alan Haiti Geçiş Konseyi yetkilileri için ''Tamamı Moron'' dedi. Haiti'yi uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye girmesinden sorumlu tutan Cumhurbaşkanı Macron ''Haiti'yi Haitililer öldürdü'' ifadesinde bulundu. Haiti Dışişleri Bakanlığı ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek Fransız Büyükelçisi'ni çağırdıklarını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-gorustu-1085780055.html

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